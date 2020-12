Cuando comencé en política, me tocó conocer a un personaje de nombre “Pancho Cartulinas”, nunca tuve el privilegio de llamarle amigo, solo miraba su desfile por los pasillos del Auditorio del PRI con una cartulina llamativa manifestando el apoyo para una candidata o candidato, algo muy folclórico pero ad hoc a los tiempos que el partido vivía.

Lo más cercano que estuve de aparecer en una de estas fosforescentes cartulinas fue en una que tituló: “Los jóvenes están con ..... “ . Y esa vez me sentí representado, honestamente.

Ese señor representó para mí el ejemplo de un priista con convicción, con amor a la camiseta con el logo del PRI, el que votaría por quien fuera candidato o candidata, pero que fuera por el PRI: era la viva imagen del voto duro.

Y así como él, está doña Bertha, Sánchez Robledo, y otros que seguramente ustedes conocen más que yo. Yo soy de la época de Jesús Burgos “para acá”, no me tocó conocer tanto personaje que he escuchado en las historias de amigos más grandes que un servidor.

Y pareciera cosa del tiempo, pero tal vez ese sea un termómetro para identificar y preguntarnos ¿dónde están esos “Panchos Cartulinas” de hoy? ¿Qué pasó con los millennials de primera generación que ya no votan con la pasión que lo hacían sus abuelos? A los que no les importaba el candidato, defendían y votaban el color de su ideología, rojo o azul.

Suponemos que es cosa menor, cosa de rebeldía de las nuevas generaciones por no emitir el sufragio electoral por una línea de mando familiar. Pero la verdad es que es más complicado que eso.

El voto duro, hace no más de 10 años, no representaba una ceguera desmedida o una “tradición familiar” como nos lo han contado. El voto duro era y es una identidad partidista, de personas con lealtad, con convicción y con valor a la palabra; valores que hoy en la política se han perdido.

La volatilidad en la que hoy una persona puede cambiar de ideales políticos es una constante en la palestra. Antes, a voz de mis abuelos, por ejemplo: ponerte una cachucha o una playera del partido político contrario era un sacrilegio, por la mística que esto representaba.

Y los factores de la pérdida de estos valores son muchos, a decir verdad, no puedo culpar a los partidos de esta falta de ideas y de engagement con su militancia, porque la velocidad en la que la sociedad y su ética cambia es más rápida que la deconstrucción ideológica de los institutos políticos.

Además, este modelo de identidad que provocó el voto duro, que en su mayoría fue asistencialista, es un modelo muy viejo que inició en 1960 y que, a reserva de sus mejores comentarios, ya no funciona. Y Morena - por ejemplo- que hoy enfoca todos sus esfuerzos en esta estrategia, se va a llevar un gran fiasco cuando la sociedad recoja sus “apoyos”, pero que vote por otro partido.

Lección que ya aprendió el PRI. Al parecer.

Hoy en día, las elecciones han diversificado tus tipos de voto, figuras como las de “Pancho Cartulinas” disminuyen, y crecen otras. A la medida que el voto duro baja, aumentan otros tipos de voto como “el voto de castigo”, figura que en tiempos de nuestros abuelos hubiese sido impensable para el partido al que han pertenecido todo la vida ellos y sus familiares pasados.

Este voto, a mi juicio, es el que hizo ganar a Andrés Manuel. Desde mi punto de vista, se equivocan quienes aseguran que la gente votó a favor de Morena; votó en contra del PRI y del PAN y, consecuentemente, le dieron la oportunidad a la 4T de demostrar que son mejores, como decían.

Ahora, en los procesos electorales más recientes, para la sociedad es más importante el candidato que el partido. Por ello es que los partidos postulan candidatos “populares”, perfiles sacados de revistas o con mucha influencia en la sociedad. Actores, deportistas, activistas, influencers, etc.

La tarea entonces para los partidos será, a la par de empoderar a sus candidatos para que sean líderes sociales más que políticos tradicionales, generar también una idea de partido. Para que la gente que vaya llegando a sus filas se identifique con esta idea o esta causa y se convierta en un posible voto duro, y no sea un ave de paso, como cientos que pasan por sus edificios.

Nos vemos en la próxima.