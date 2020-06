Enemigos de mentiras y amenazas de verdad

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días en su conferencia mañanera publicó un documento en el cual se auspiciaba un bloque opositor para su régimen.

Este hecho ha desatado cientos de comentarios en redes sociales en cuanto a su veracidad. Algunos usuarios de la red no creen que este documento sea autentico, y más bien señalan que es una obra orquestada por el mismo Gobierno de López Obrador para marcar una línea entre él y sus adversarios. Por otra parte existen quienes confían en la declaración del presidente y afirman que este documento es realmente un plan estratégico para quitar de la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Sea verdad o mentira, quiero poner sobre la mesa el fondo filosófico de este hecho. De los enemigos que políticas y políticos se inventan en el poder para legitimar su mandato, victimizarse u orquestar un plan con fines electorales.

Andrés Manuel no es el primer presidente ni será el único al que sus enemigos reales o imaginarios le persigan, es más, el enemigo es una pieza fundamental de la construcción del perfil político. Porque simplemente para que haya alguien bueno, tiene que haber una antítesis, un malo que le de soporte y justifique no solo las acciones del buen político, sino toda su propuesta.

Nicolás Maduro tiene al “Chavismo”, Donald Trump a los inmigrantes, Andrés Manuel a la “Mafia del poder” y todos sus sinónimos.

Es impensable, por ejemplo, salir a la calle y pedir el voto en una elección; sin mencionar al enemigo y proponer que tú, como candidato, eres diferente y tienes un mejor plan para los votantes

A escala, las políticas y los políticos más pequeños también sus propios enemigos, psicológicamente es motivacional y aspiracional para salir adelante con los planes trazados.

Si una meta en la vida es siempre ser mejor, por supuesto que un político necesita a un enemigo para tener un punto de comparación y aspirar a ser mejor que él, o ella.

En este orden de ideas, es fundamental para la clase política revivir y mantener vigente la imagen del adversario, pero sin descuidar las amenazas de verdad.

Por ello, el proyecto BOA que Andrés Manuel recién publicó está fuera de proporción de la agenda nacional que hoy nos atiende, que es el coronavirus. Sea verdad o mentira, este proyecto no merece la primera plana de una rueda de prensa, no hoy. No cuando tenemos una amenaza de verdad. Es mezquino, demuestra inseguridad y odio hacia quienes “supuestamente” forman parte de este proyecto para derrocarlo.

Habrá momentos para hablar de enemigos y adversarios, pero no todo el tiempo como una fijación al pasado.

Para concluir, en estos días en los que la posverdad es más fuerte que la evidencia misma, la gente va a creer lo que quiere y crear su propio juicio hacia la clase política.

Creo que hoy más que nunca es necesario saber distinguir entre todo el tráfico de información diaria, sobre lo que nos afecta y beneficia para en consecuencia tomar decisiones.

Los enemigos imaginarios de Andrés Manuel y de todos los políticos nunca van a terminar, son una construcción necesaria para compararse y distinguirse de los demás. Pero tampoco, las amenazas reales se van a ir y en esas debemos de enfocarnos y ver, que político las atiende y en lugar de justificarse se ocupa de ellas.

Nos vemos en la próxima.