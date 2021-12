audima

Como todos los artículos, este también va enfocado a la política, pero desde una perspectiva filosófica. Entender para trascender aborda un punto bien importante para todo aquel que se dedica a esta actividad, la sutileza de que todo te importe un carajo. Por muchos años, la política en México estaba hecha a la doctrina del PRI, del único partido que gobernaba y quien ponía los puntos y las comas de cómo debía ejercerse el poder y comportarse el ente político para “trascender”, con la llegada del PAN no cambió mucho, pero ahora con Morena, se está rompiendo este paradigma.

¿Qué en Morena no saben hacer política? Amigos, Morena gobierna la mayoría de los estados y tiene la Presidencia de la República, es como decir que un equipo no sabe ganar futbol cuando te está ganando el partido 10-0. Que no saben hacer política al estilo PRI, sí, eso sí es cierto, pero que “no saben hacer política” en general, esa es una mentira.

La política está cambiando, la manera de hacer política también, eso es lo primero que hay que entender para trascender, PRI y PAN ya no son el dueño del balón, y pareciera ser que en el 2024 morena se cansará de jugar y, como todo niño engreído, al cansarse se va a llevar los juguetes consigo, y el PRI y el PAN se van a quedar sin balón, y sin juego político.

Que te importe un carajo, rompe con toda forma del juego político, pero es la única manera de trascender, es encarar de frente los más difíciles retos y aún así actuar. Ya no estamos en los tiempos de andar de tibios, como dijo una vez Sandra Lara, tenemos todo el derecho a intentarlo y a equivocarnos; total, no tenemos nada que perder. Esto último lo digo yo.

En una posición donde la oposición política juega una política distinta, o debe jugarla, ya no está para disculparse con todo mundo, no se puede ver la adversidad como una injusticia, cada reto como una piedra en el camino, cada chisme como una ofensa personal, cada indiferencia como una traición.

Esto nos encierra en un círculo vicioso de malas prácticas y charlas infinitas de café, como un hámster en una rueda corriendo a toda velocidad del sobreanálisis, pero sin llegar a ningún maldito lugar, siempre en movimiento pero nunca saliendo de donde mismo.

La política, hoy en día, requiere de políticos que tengan una dosis de serena indiferencia hacia todo lo que pasa, una calma casi estoica que ayude a capotear las tormentas que unos y otros fabrican, políticos que no se agiten por nada pero que tampoco cedan ante nadie, que no se quiebren, muertos por dentro, pero de pie como un árbol si tú quieres.

Si te importa demasiado lo que los demás piensen de tus acciones, que te importe un carajo, tú lo estás haciendo, ellos solo están detrás de un teléfono criticando, a ellos les atormenta el miedo de las cosas diferentes, irónico, pues se supone que para lograr cosas distintas, tienes que ser diferente ¿no crees?

Aprendamos a segmentar qué importa, qué no importa y qué, definitivamente, ni siquiera merece la pena tomarlo en cuenta. La gente que no tiene nada importante que hacer de su vida está enfocada en la de los demás, y si se trata de política, recuerda que nadie es dueño de ella y que no existe un solo camino, lo tenemos que entender, si deseamos trascender.

Nos vemos en la próxima.