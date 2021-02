Generación Z, el electorado subestimado de la política

En este momento del proceso electoral 2021, los equipos de campaña ya se encuentran integrándose, a nivel nacional, como local, los candidatos y candidatas seguramente están definiendo la estrategia que los habrá de llevar al triunfo este 06 de junio.

Ya habrán hecho un check-list del utilitario, conformadas sus estructuras de equipo y estrategias de acción electoral. Algunos más innovadores, habrán analizado su target electoral; unos se inclinarán por las juventudes, otras u otros por las mujeres, por el campo, la transparencia y la corrupción, las comunidades LGBT y los derechos humanos, y así sucesivamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cada quien en función de su distrito, comunidad, población o segmento elegirá su eslogan y “bandera política”, su lema, su hashtag, su frase y hasta sus jingles.

Sin embargo, hoy les quiero escribir de un sector peculiar, que va a ser definitorio y que es desconocido y subestimado por todos. Desconocido por el simple hecho de que los coordinadores de campaña hayan dirigido decenas de procesos electorales, o el candidato ya lo haya sido por alguna otra ocasión, nunca se ha enfrentado al voto de este sector, es decir, no existe un patrón que ayude a entender por qué votarán pues esta, será su segunda vez ante una casilla después de una atípica elección.

Les hablo del 35 por ciento de la población mexicana que no está interesada en partidos, en candidatos, en formar parte de algo como sí lo hicieran los millennials, no si ellos no son los protagonistas.

A diferencia de los millennials, que ya podemos intuir cómo votan, y que son el grupo de consumidores de información más ávidos, los centennials -o generación Z- nos están marcando el futuro de este mundo, pues, por contrario de los millennials, que están viviendo un presente heredado que les pasó de noche y no tuvieron oportunidad de cambiar; el futuro de las marcas, de la política, el trending en internet, los temas en la mesa, los memes, la tendencia global la están marcando nada más y nada menos que la generación Z.

Se trata de los individuos que nacieron a partir de 1995 y que han votado ya por un presidente y un gobernador en Sinaloa, que ya no se quedan en los deseos de cambiar al mundo, a diferencia de generaciones anteriores, sino que lo hacen a diario tan fácil como cambiar de estilo de ropa. Un día posicionan a una persona a nivel mundial en redes sociales y al otro día la olvidan.

Si has escuchado el término “nativos digitales”, este no es para ellos, ellos nacieron en la tecnología; manejan más de una pantalla a la vez, son autodidactas y aprenden de internet, no van a la escuela a aprender, sino a cumplir con ese requisito para ser socialmente aceptados, pues saben que un título no les garantiza el éxito.

Son creativos y, como crecieron en un entorno económico difícil para sus papás -como la crisis financiera de 2008-, y ahora difícil para ellos que salen a buscar su primer empleo con el covid-19; suelen ser autosuficientes. A diferencia de los millennials, que usan las redes sociales para compartir información, la generación Z gusta de aprovechar diferentes plataformas para generar contenido propio, como TikTok o los podcasts en Spotify, son completamente responsivos a las estrategias de marketing digital.

Este colectivo aún no tiene gran poder de compra, pero las marcas deben de ponerles atención y, con ello, los candidatos políticos para asegurar su permanencia en el mercado. No suelen interesarse por votar, pero sus opiniones colectivas pueden hacer que quien los vea decida votar o no por ti. Aquí está el dilema.

Es la generación más complicada y arriesgada para el marketing político, son los que han obligado a los estrategas electorales a crear la Tecnopolítica. Entonces ¿qué hacer para ganarlos electoralmente? Aprende su lenguaje. Los jóvenes de esta generación son más conceptuales, usan menos palabras, son más sintéticos y fuertemente basados en las imágenes. Usar Instagram es recomendable, pero ojo, sigue las recomendación de alguien de esta edad, no te quieras ver actualizado y corras el ridículo grabando historias.

Comunica hacia ellos; la generación Z no está interesada en marcas que solo quieran destacar su identidad, no quieren empresas o personas que busquen ser las protagonistas. Al contrario, quieren que las marcas y candidatos los ayuden a construir su propia historia;es decir, ser parte de su historia.

Ser social currency; para ellos es muy importante el nivel de influencia que puedan tener en redes sociales. Si no existes en su red social, no existes en ningún lado.

Cero discurso de cambiar el mundo; saben que no es suficiente con ofrecer una idea de cambio, pues otros candidatos y candidatas hacen lo mismo. Ellos buscan experiencias memorables. Vende acciones, no promesas, pues son pragmáticos, conceptuales e inteligentes.

Son muy sensibles a lo que pasa en su mundo, pero quieren generar un cambio de manera práctica.

Nos vemos en la próxima.