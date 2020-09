En esta columna “Por el bien de la Democracia” han leído sobre mi inclinación hacía la filosofía política de algunos personajes y partidos políticos.

Justo en este tema, hace algunos meses, se posicionó el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, refiriéndose a la filosofía política de Andrés Manuel López Obrador, diciendo, y cito: “AMLO es la resurrección del PRI”.

Y en defensa de este partido, diré que si bien es cierto la afirmación de Vargas Llosa, entiendo que al hacerlo hace referencia al PRI de hace décadas, al PRI del cual el mismo PRI ya se ha desprendido para evolucionar en nuevo partido, dicho por su dirigente nacional.

La provocación de esta afirmación por parte del escritor genera un debate interesante, pues justo hace tres décadas el escritor peruano era referencia de quienes hoy se sienten aludidos.

En contexto: hace 30 años también con otro posicionamiento en contra del PRI, Vargas Llosa afirmaba qué México era una “dictadura perfecta”, enunciado que fue aplaudido y utilizado por el mismo Andrés Manuel y que hoy, al sentirse atacado por la referencia que él es el “regreso del PRI”, descalifica la opinión política del escritor peruano.

Ahora, haciendo justicia al título de la columna de hoy, no podemos negar que Andrés Manuel, dentro de su genética política y su filosofía del poder, se encuentra entreverado el verde blanco y rojo, el de la bandera de México, pero también el del PRI.

En el libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche, podemos encontrar una analogía de cómo el ser humano —que es un animal más— olvida su origen animal, e incluso los personajes niegan que son animales y se esfuerzan por domesticar y rechazar lo que son.

Esa idea es la misma que AMLO con sus discursos y acciones manifiesta, niega categóricamente ser parte de una mafia, y se posiciona como un ser libre de corrupción y puro.

Pero como diría Vargas Llosa literalmente: Él es un reflejo de una dictadura arcaica de la cual no puede escapar, y por ello su afán de dictar el poder como lo hace, desde el centro, desde una sola persona.

Y esta filosofía política que tiene, por ejemplo, Morena de tratar de emancipar o desprender al PRI de la política como si este fuera un cáncer dentro del poder, es no reconocer que si no fuera por el PRI, con sus aciertos y errores, hoy no estuvieran ellos haciendo política.

La violencia conceptual y el odio a la genética del poder en México que tienen Morena y Andrés Manuel para con sus adversarios no les permite construir.

Esa posición de superioridad moral que solos se adjudican es el ejemplo claro del México de 1980, donde nadie podía hacer política si no eran tocados por la gracia del “dictador”, justo lo que hoy sucede, solo que ahora el dictador es de otro color.

Por eso es importante tomar como analogía Así habló Zaratustra, de Nietzsche.

Primero: para entender que como en la narrativa de este libro, es imposible despojarnos de nuestra historia y nuestra genética política, sea cual sea. Todos comenzamos en un punto y hay que decirlo con orgullo.

Y segundo: es un error clasificar a los políticos, sobre todo cuando tiene que ver con moralidad, y creo que esto no necesita explicaciones.

Al final, “El político es una cuerda entre el ciudadano y el poder” una cuerda sobre un abismo que sirve de puente, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y detenerse”.

Nos vemos en la próxima.