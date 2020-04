Hamlet y la crisis política

“El tiempo está fuera de quicio” es una de las frases más icónicas de la obra de Shakespeare Hamlet, de hace más de 500 años. Muy acorde sin duda a nuestra realidad presente, en la que todo el mundo debe estar confinado en sus casas, con guantes y cubrebocas ante el riesgo inminente de un virus invisible, dicho sea de paso, proveniente de un murciélago oriental, que ataca nuestros pulmones y nos asesina en menos de 15 días. ¿Algo desquiciado no?

En esta obra, Shakespeare nos narra cómo el protagonista principal, Hamlet, se lamentaba de su suerte maldita de ser él, quién recompondría el rumbo del tiempo. Osadía a la que, en la actualidad, nuestros políticos se están enfrentando.

Por supuesto, que los Gobiernos saben que se enfrentarán a crisis políticas, pero nadie se imaginó que sería una tan severa como la actual. En esta ocasión, no es contra el rey de Dinamarca como en la obra de William Shakespeare, sino que la política vive un caos similar a la de Hamlet sobre las decisiones que ha de tomar, para así recomponer, tanto tiempo perdido.

Nuestra desquiciada realidad a causa del coronavirus y sus efectos no es otra cosa más que incertidumbre fantasmal, para los pequeños comerciantes, para los estudiantes y trabajadores, para la política y la ciencia que aún no logra descifrar al enemigo.

Un virus fantasmagórico que no solo recorre Europa, sino a todo el mundo.

Para muchos historiadores, Hamlet fue una obra ya iniciada, pues comenzó cuando ya había muerto el padre del protagonista, razón por la cual fue más difícil para Hamlet encontrar respuestas. En México, la crisis política por el coronavirus llegó también sin avisar, solo era cuestión de tiempo para que se dieran los casos y se detonara el caos, pero sin duda luchamos una guerra invisible a la cual llegamos como en la obra, ya iniciada.

Otra analogía entre la obra y la política pudiéramos encontrarla en la manera que se toman las decisiones. Para quienes ya vieron la obra o leyeron el libro sabrán del final catastrófico se pudo evitar, solo tal vez, si, se hubiesen tomado las decisiones correctas para “reparar el tiempo.

He aquí la importancia de que los gobernantes contemplen la crisis política que están viviendo y que sus acciones sean con base en dos principios: “acción y tiempo”. Pues estas dos cuestiones fundamentales son necesarias para evitar un final como el de la obra.

El arte de la política no es para improvisados ni para charlatanes, tampoco para héroes que salvan doncellas de castillos. El arte es para artistas, para quienes dominan “el síndrome de Hamlet”.

Y es muy fácil distinguir a los Hamlet de la política actual, aquellos que se desviven en ambigüedades y apariencias, pero, que ante una crisis, aumentan sus dudas, desconfianzas, intrigas y venganzas en el teatro de la vida. Para ellos y ellas, el desenlace ya lo conocemos.

“Time is out of joint”, decía Hamlet, al experimentar la traumática aparición del fantasma de su mismo padre. Igual pasa a los políticos, con su carrera y sus memorias que parecen que quedan atrás, pero que vuelven y reviven como fantasmas recordándoles que estarán con ellos toda la vida por sus malas decisiones, por sus escándalos y por no saber manejar la crisis cuando esta se les presenta.

En las crisis políticas, no hay ensayos cual si fuera una obra de teatro, en las crisis se toma decisiones inmediatas, te enfrentas a la disyuntiva de “ser o no ser, esa es la cuestión”.