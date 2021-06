La 64 legislatura en Sinaloa

A pesar de que todavía existen procesos jurídicos por agotar en el Instituto Estatal Electoral, correspondiente a la integración de la 64 legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa, ya podemos ir dibujando lo que será su composición política: en esta ocasión, como en ninguna otra, 23 mujeres conformarán el Parlamento sobre 17 hombres, esta será la legislatura con mayor número de mujeres en la historia parlamentaria gracias a la Reforma de Paridad.

Pero también hay cambios importantes respecto a la actual legislatura, Morena pierde un diputado, ya que actualmente cuenta con 21 parlamentarios, varios nombres se han escuchado de quién será su coordinador de bancada, entre ellos, el más fuerte, es el de Feliciano Castro, que aunque no ha sido oficial su nombramiento, es el que cuenta con mayor cercanía al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, en esta ocasión, Morena no tendrá una curva de aprendizaje, ya que contará con diputados con experiencia que se reeligen por este y por otros partidos, y con personalidades como las de José Manuel Luque Rojas y Serapio Vargas. El Partido Sinaloense es el partido ganador en esta elección: de no tener más que una sola diputada, en esta 64 legislatura arribará con 8 parlamentarios, políticos con trayectoria legislativa, como Gene Bojórquez y Alba Virgen, que van a aportar experiencia a este partido que después de la elección del 2018 parecía no levantarse. Aún no se vislumbra quién coordinará la fracción pasista, pero el diputado Gene Bojórquez es de los más allegados al líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, es la figura emergente de este partido y fuera interesante que un joven dirigiera en el Congreso del Estado la agenda legislativa del PAS.

Este partido, junto con el PRI, se disputarán la segunda fuerza política en la 64 legislatura, pues al igual que el PAS, el Partido Revolucionario Institucional contará con 8 legisladores, se mantiene con el número de parlamentarios que tenía en la actual legislatura. En este partido ya se ha declarado que el coordinador de la fracción parlamentaria será Ricardo Madrid Pérez, operador en la pasada elección y el funcionario de mayor peso político en el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. En esta fracción legislativa estará Cinthia Valenzuela, actual presidenta del PRI, que será de las diputadas más jóvenes en el Congreso del Estado, a reserva de los datos oficiales, entre ella y Pedro Lobo de Morena estará la disputa por la representación juvenil, por ende, la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado. También acompaña a la fracción del PRI dos políticos con experiencia parlamentaria como Gloria Himelda Félix Niebla, que ya fue diputada federal y presidenta de la Mesa Directiva, también Chano Valle, que repite como diputado después de 3 años en la función pública. Además, Connie Zazueta, Sergio Mario Arredondo, catedrático y un intelectual de la política; Deisy Ayala, que representará los intereses de las comunidades indígenas, con ello la posibilidad de presidir esta comisión en el Congreso del Estado, y Luis de la Rocha.

El Partido Acción Nacional logró dos plurinominales, con ello la posibilidad de ser fracción legislativa, ya que la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece que un grupo parlamentario debe, por lo menos, tener dos integrantes; Giovanna Morachis y Adolfo Beltrán ocuparán estas curules, este último como coordinador de la fracción panista. El Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano lograron colocar un diputado respectivamente por la vía plurinominal; no les tocará integrar grupo parlamentario, pero serán pieza clave al momento de las votaciones. Es menester de los coordinadores de cada fracción entonces tratar de ganarse a la próxima diputada por el PT, María Guadalupe Cázarez, y a Celia Jáuregui, también próxima diputada de Movimiento Ciudadano, que estarán solas, para sumar votos a las posibles definiciones.

En el terreno de las alianzas electorales, el PAS y Morena suman 28 diputados, si a ello le agregamos la diputada del PT, que por cuestiones ideológicas con la Cuarta Transformación se supone estaría con ellos, tendría esta alianza 29 diputados, una aplanadora que daría muchos problemas al otro bloque, integrado por el PRI y PAN, que suman solo 10 legisladores, ya que el PRD no logró absolutamente nada. Por ello, es de suma importancia que en esta 64 legislatura prevalezca el diálogo y que gane la negociación cuando sean temas de coyuntura social, de nada sirve entrar a una discusión estéril o a un diálogo de sordos cuando los temas que se tocan afectan o benefician directamente a la ciudadanía. Nos vemos en la próxima.

