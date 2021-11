La crítica de los críticos

En estos días, resulta muy sencillo tomar el smartphone, escribir un par de cosas sobre un tema y subirlo a la comunidad red. No se necesita ser una voz calificada, conocer del tema, inclusive, no se necesita investigar mucho para opinar sobre cualquier cosa. Al cobijo de la libertad de expresión, nos faculta para decir y publicar sobre lo que se nos venga en gana decir. Hablando de política; no es la excepción.

Tenemos en nuestras redes sociales a muchos opinólogos de todo. Personas que un día son expertos en medio ambiente; otro día, de geopolítica, y al otro nos hablan de transparencia y rendición de cuentas; nos comparten cómo es que los agujeros negros son reales y un día van a absorber la Tierra, críticos de cine, catadores de vino, expertos en políticas públicas, comentaristas de futbol, todo en uno.

Y esto nos conduce a una sobre exposición de afirmaciones. Quienes somos consumidores de información, estamos a la merced de que un día veamos contradicciones sobre lo que creemos, que la variedad de información cuestione nuestras creencias y nos cambien de opinión.

El vaivén de los argumentos sobre las calificaciones a nuestros políticos, por ejemplo, alimentan el nulo acceso a una información pura, a resultados concretos y números reales. Lo que nos orilla a tomar malas decisiones o simplemente a tomar decisiones creyendo que son buenas porque alguien lo afirmó, alimentando así nuestro disco duro cerebral con opiniones que carecen de fundamento jurídico, estadística, estudio comparado o sustento tácito.

Los nuevos tiempos nos obligan a ser más estudiosos de lo que consumimos, según medios (y este si es resultado fidedigno), el 85 por ciento de lo que leemos en internet es falso. Del porcentaje de noticias de política que vemos en el día, solo lo mínimo proviene de fuentes reales, lo demás son opiniones que hay que ver como eso, puntos de vista de alguien que no obedece a la realidad.

También hay que analizar que existen campañas que, aprovechándose de estas herramientas, colocan temas en la agenda pública para hacer que influyan en nosotros, en nuestro actuar. Para odiar a Felipe Calderón o para odiar a Andrés Manuel, por ejemplo.

Para inventar que Felipe Calderón era alcohólico o para hacernos creer en la 4.ta Transformación todo sería diferente. Las mentiras políticas, según datos reales, alcanzan a más de 20 mil personas por día.

Y en esta nueva era de la revolución de la crítica, las personas a las que nos gusta debatir o simplemente externar nuestra inconformidad, debemos ser más responsables con la información que nos llega a las manos.

La crítica de los críticos debe ser comprobable, que tenga sustento, y si en algún momento carece de pruebas, pero queremos externarle aclarar que solo son comentarios per se que no merecen el debate, opiniones, pues, sin fundamento, pero que salen del corazón, hasta ahí.

Dejemos de inventar que los políticos son un peligro para México o que uno y otro son los mesías para solucionar todos nuestros problemas, al fin y al cabo nosotros los ponemos y cada seis años podemos cambiarlos, o ahora con las nuevas herramientas antes de participación ciudadana tal vez antes.

Porque tal vez el peligro no sean ellos, tal vez el peligro seamos nosotros mismos que elegimos a personas equivocadas para el futuro de nuestra sociedad.

Nos vemos en la próxima.