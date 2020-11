Ya pasaron dos años desde que Andrés Manuel ganó la elección presidencial, mismo tiempo que día tras día no deja de mencionar a sus fantasmas del pasado. Justo ayer, 11 de noviembre, la conferencia matutina duró por los menos tres horas. Su narrativa era la misma, un círculo discursivo donde a cada cuestionamiento de la prensa se remitía a los Gobiernos anteriores: “Es que antes había corrupción, y ahora ya no”.

Por su parte, Donald Trump, el quinto presidente en toda la historia de Estados Unidos en no reelegirse, al parecer manifestó durante todo su mandato su odio hacia sus contrincantes demócratas.

Bueno fuera que solo se parecieran en eso ambos presidentes, en hacer evidente el desprecio y rencor que tienen para con sus adversarios políticos, pero no termina ahí.

El discurso de odio con el que ambos se posicionan genera una división entre la ciudadanía. Qué irónico que las personas encargadas en mantener la unidad de sus naciones, dividan al país y los clasifiquen entre buenos y malos, actividad favorita del presidente de México en las mañaneras, por ejemplo.

Este discurso de odio que paraliza e intoxica a una nación fue una de las razones emocionales principales para que Trump perdiera, a tal grado que la narrativa de Biden y Harris, candidatos electos, han llamado que es tiempo que Estados Unidos sane, sane de vivir todo un periodo presidencial con un tirano, divisor, tóxico y demagogo en la Casa Blanca.

Así tan grave estaba la situación de rencor en las calles, que Estados Unidos necesitaba sanar.

Y ese escenario es, justamente, el que vivimos en nuestro país, en México. El saco se les está llenando de piedritas a los ciudadanos. Hace mucho que dejaron de pensar que Andrés Manuel y su partido Morena realmente serían una esperanza para este país.

Y es que lo que Trump y AMLO no entienden es que no son los líderes que creen ser, pues la política y el poder también juegan con las grandes mentes que dirigen países.

La gente en Estados Unidos, por ejemplo, está contenta, se nota y se siente el ánimo positivo que existe entre la comunidad americana.

Y no está contenta precisamente porque ganó Biden, sino porque lograron sacar de la Casa Blanca a un sujeto que no hizo más que pelearse con todo mundo y despreciar las agendas más sensibles, como el Acuerdo de París, que no pudo controlar la discriminación racial y tuvo que haber un movimiento como Black Lives Matter y, sobre todo, que quiso fincar un muro para dividir a unos y a otros. Como si su discurso no fuera suficiente para dividir el país.

Y este tiene que ser un foco rojo para AMLO, para que se dé cuenta que si sigue el camino de su homónimo Trump, el destino va a ser igual para él. Y que si desea hacer historia, como no se cansa de repetirlo, tal vez sí la haga, pero como el peor presidente que hemos tenido en México.

Ahí está su compadre Trump.

Nos vemos en la próxima.