Meritocracia política

Existe un dicho conocido en la política que dice: “Le hizo justicia la Revolución”. Ubicando a la justicia como premisa importante para la política. Pero, ¿no será que en lugar de justicia, algunas personas solo tienen suerte de estar en el lugar correcto con las personas correctas?

Como diría Frank Underwood en la serie House of cards: “La política es cuestión de ubicación”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ubicación y circunstancias, más que mérito. Pues el mérito deviene, lógicamente, del merecimiento, del saberse acreedor a algo per se, de ver algo como tuyo, como recompensa al esfuerzo y al tiempo. Y a lo largo de la historia, mucho se le ha objetado a la política que debe tomar en cuenta “el mérito” y que debe cumplir a quienes han hecho todo por merecerlo.

¿Pero la política recompensa siempre a quien lo merece? Por supuesto que no, va más allá de eso.

Porque para esto habría que suponer que el punto de partida es igual para todos, pero nunca es así, nos equivocamos pensando que el tiempo y el esfuerzo es el único factor para medir la meritocracia, cuando en política existen distintos conceptos, las aportaciones económicas, por ejemplo; que puede más que 10 o 15 años de trabajo duro, ¿y esto está mal? Por supuesto que tampoco, la política es un vehículo para acceder al poder, al poder del poder. Y para llegar no solo se necesitan elementos, como el tiempo, sino que son necesarios otros más que quien los tenga en el momento correcto, puede llevarse la recompensa antes de quien “supuestamente lo merece más”.

Como en la naturaleza, que el héroe de la manada no es quien caza al León, sino aquel animal que le corta la cabeza incluso si durante la pelea permaneció escondido. Así.

La política no se trata de justicia, por ende, la meritocracia no es una cuestión de recompensa sentimental. Nos lo hemos replanteado mal, sobre todo cuando no nos damos cuenta que muchas personas parten con cierta desventaja sobre otras.

La fantasía de que con el esfuerzo individual todo se puede tiene valía para muchas cosas, pero no para la política. El voluntariado y esfuerzo no siempre se ve recompensado, con sus honrosas excepciones.

Inclusive en las religiones la meritocracia llega —toda vez que has sido buena persona— en el reino de los cielos. Es decir, para la religión, el mérito por esforzarte llega después de la muerte. Curioso, ¿no?

La meritocracia política es, de cierto modo, incomprobable. ¿Cuánta gente que ustedes conocen se rompe la vida haciendo algo y, dado su condición social y cultural nunca recibe su “premio” por esforzarse?

O, ¿qué hizo aquel que nació en una ventaja social superior para merecerse lo que tiene? ¿Y esto tiene algo de malo? Claro que no.

En ambas partes, ninguno de los dos es culpable, pero de mérito no se trata.

El poder de la meritocracia no es una regla, menos en la política. Por años nos han dicho que tenemos que esforzarnos para merecer, como si se tratase de la panacea. Es una regla, sí, pero una de muchas.

Como una vez me dijo mi amigo Paco Vega, “nadie es más que sus circunstancias”. Ahí entendí que no se trataba de méritos, de tiempo, de espacio o dinero; sino de todo, y de mí, y de cada uno, y de lo que tiene que hacer para merecer lo que tiene.

Nos vemos en la próxima.