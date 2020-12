Morena y la “operación cicatriz”

La mística de la política se encuentra en esas palabras rimbombantes y en la secrecía de sus operaciones. Frases han sido registradas en la historia moderna para recordar momentos memorables que han hecho de esta profesión un apasionante campo de estudios para algunos y un pasional modo de vida para otros.

Como “operación cicatriz” es el título con el que se le nombra a la famosa práctica política que consiste en agrupar a todos los dolidos por la designación de alguna candidatura y ofrecerles alguna ventana que les resulte un dulcecito para el trago amargo de la derrota por no haber sido electo o electa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y pareciera cosa menor, pero este “viejo truco”, como dirían por las calles, evita que haya división interna en los partidos y una sensible ruptura en periodos electorales. No hacerlo de manera correcta todavía es peor, porque si la “cicatriz” no cierra, el dolor que la herida provoca ocasiona simulación; es decir, que los afectados se sumen a los supuestos trabajos, pero que no muevan un solo dedo a favor del candidato y, lo que es peor, jueguen en su contra.

Por esta razón, Morena se enfrenta a un cálculo quirúrgico para llevar a cabo esta operación, pues en fechas pasadas 10 habitantes de Sinaloa se registraron como aspirantes a candidatos de este partido a la gubernatura del Estado.

De esos 10, por los menos cinco representan grandes fuerzas políticas que, de no sumarse para apoyar a un candidato de unidad, provocaría un fuerte deslinde de grupos, debilitando así la llegada del candidato abanderado a la contienda electoral.

Lo cierto es que este partido no se caracteriza por tener operadores que garanticen este tipo de maniobras, pero que su curva de aprendizaje va en aumento y poco a poco le entienden al ritmo de la política mexicana, de sus pros y contras, y de lo que el sistema sí les permite y no les permite hacer por más utópicas que sean sus ideas.

Porque todavía existen personas dentro de este grupo político que están por convicción, a sabiendas de la sobreexposición que la política les obliga. Para muestra: algunos de estos 10 personajes que se registraron, que no tienen absolutamente nada que hacer haciendo fila para llevar sus documentos, pero que ahí estuvieron pensando ingenuamente que podían ser candidatos.

A esto se enfrenta Morena, a una “operación cicatriz” con aspirantes difíciles de entender cómo funciona el ajedrez del poder y que, por la envergadura que muchos ostentan, mediáticamente astillarán a su mismo equipo con las declaraciones de descontento que seguramente veremos en días posteriores.

Si bien es cierto, las heridas en política nunca cierran, pero la grieta que genera una herida como esta puede solucionarse con aspirinas, no le conviene a este partido conflictos internos cuando tienen todo el poder.

Pero para que esto suceda se necesita más que la herramienta: estatura política del operador, una operación perfecta donde todos se sientan contemplados y políticos con mucha sabiduría y madurez para controlar sus emociones, ergo, aún no cicatriza la herida que les dejó la llegada de Citlalli y Mario Delgado a muchos. Así como ellos, aún no borran de la lista a quienes no los apoyaron en su pasada contienda por la dirigencia nacional de Morena.

Nos vemos en la próxima.