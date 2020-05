Nos están subestimando

He escuchado decirme y he leído en mis columnas de opinión dos cosas sobre la política. La primera, que el PAN está muerto, y la segunda, que el PRI no va a volver.

Han afirmado tal cosa como si la política no se tratara de cambios y cambios, donde, incluso, este es el eje principal de la mercancía política. Lo fue con Vicente Fox, lo fue con Peña Nieto y ahora lo es con López Obrador.

La retórica siempre es la misma: todos y cada uno de los políticos que buscan el voto pregonan la necesidad de una transformación política más sustantiva y que solo con ellos, por supuesto, se puede lograr.

Pero bien lo decía el filósofo alemán Immanuel Kant: “no existe revolución que valga la pena, si las personas realmente no cambian”. Y en esa tesitura, pueden cambiar todos los hombres y mujeres en el puesto presidencial, pero, si son más de lo mismo, no existirá un cambio real en el gobierno.

Ergo, López Obrador fue parte de lo mismo que hoy señala como “mafia del poder”. ¿Realmente es distinto a los políticos que nos han antecedido? ¿No nos ha quedado claro que Manuel Bartlett, Carlos Lomelí, ahora Ana Gabriela Guevara, y todas las licitaciones que se han hecho de manera privada, son parte de la corrupción que prometían barrer de arriba para abajo?

Ante esto, la misma ciudadanía que depositó la esperanza en un cambio en Morena, poco a poco está valorando su juicio y reconsiderando la opción de no volver a votar por este partido en el 2021.

A pesar que la oposición política no está haciendo su trabajo como una real oposición al poder, distintas encuestas y la tendencia natural de los gobiernos en turno por el desgaste en las decisiones, han dado ya ventaja a partidos como el PAN y el PRI en algunos estados sobre Morena.

Esta tendencia es positiva para la democracia, pues indica que el sistema político mexicano está funcionando y que el poder absoluto no es una amenaza en México.

Sin embargo, el poder siempre va a cegar al político en turno, bien lo dijo Salinas en el ocaso de sus días como presidente: “Yo a la oposición, ni los veo ni los oigo”.

Y tal parece que Andrés Manuel López Obrador se está convirtiendo en todo aquello que juró destruir, pues apenas hace unos meses, en una conferencia mañanera del mes de marzo, dijo: “Ni me di cuenta, ni tenía en mente” al referirse que el día lunes 9 de ese mes habría un paro nacional de las mujeres por la creciente ola de violencia en su gobierno.

Remarcando así una apatía, desinterés, indolencia y sobre todo subestimando la importancia y relevancia que tiene la oposición política en su gobierno.

Para López Obrador y Morena, el PRI y el PAN están muertos.

Muy parecido al mismo discurso del 2 de julio del año 2000, donde por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió las elecciones presidenciales ergo el hartazgo de la ciudadanía, que repitió la dosis este 2018.

Concluyo con lo siguiente: En las democracias, nunca los triunfos, por más aletargados que sean, son eternos; pero tampoco ninguna derrota es para siempre.

En este 2021 es posible que vuelva a ganar Morena, pero también puede que gane el PRI o el PAN. Las posibilidades son finitas al número de votantes y cada persona cuenta con su criterio para hacer valer su voto.

Es mentira que instituciones como el PAN o el PRI estén derrotados, al menos que pierdan su registro como ya lo han hecho otros partidos, pero ellos siguen vivos y amenazantes para quitarle a Morena el poder que hoy conservan, y lo saben.

La resaca política después de la elección ya la ha superado la oposición, todo lo contrario a Morena, que a casi dos años de ganar, siguen festejando el triunfo como un hecho eterno.

Nos vemos en la próxima.