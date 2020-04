Nuevos políticos para nuevas ideas

En otras ocasiones, he escrito sobre la importancia de nuevas ideas, de una nueva forma de hacer política y con ello de nuevos políticos. Es por demás narrarles el deterioro en el que se encuentran todos y cada uno de aquellos políticos que por lo menos ya han participado como candidatos en una campaña electoral, con sus honrosas excepciones.

La juventud partícipe de la política no solo es heredera de la grandeza de los institutos donde comulgan, sino también del lastre que algunos personajes han dejado con los colores que ellos portan.

Los errores y la falta de entendimiento con la realidad de la clase política hoy gobernante es derivado de la ausencia de nuevas ideas, de la desconexión con las nuevas generaciones y la errónea interpretación de lo que esperamos de los políticos.

Por eso, cada nuevo proceso electoral debe traer consigo nuevas caras, liderazgos disruptivos que le apuesten a lo nuevo y desconocido; a los temas que la agenda global y futura está debatiendo.

Con ello, no quiero dar a entender que solo hablo de jóvenes. Pues aunque esa debiera ser la idea central la realidad es que no solo las juventudes tienen el monopolio de la innovación política.

Existen grandes gobernantes que entienden los nuevos tiempos y existen también políticos jóvenes sacados de la generación de López Portillo o Echevarría: cuadrados, corruptos, holgazanes y con prácticas y discursos de 1970.

La falta de preparación política en los jóvenes, particularmente, es una agenda que ningún partido ha atendido. Lastimosamente. Y aunque antes era por la falta de espacios, hoy la coyuntura política aunado a una visión por quienes toman las decisiones han puesto en la palestra nombres y caras de jóvenes que día a día se empoderan, y sí, toman los puestos de políticos hegemónicos, pero ¿esto ha servido de algo o solo son la figura? He aquí la premisa que no solo se trata de políticos jóvenes, sino de nuevos políticos. Cara al 2021, vamos a ver los nombres seguramente de muchos jóvenes probando de qué están hechos, tocando la puerta y recorriendo casa por casa, demostrando si en verdad es un acierto o un error darles la oportunidad, y, lo más importante de todo, ver si se atreven a cambiar las reglas del juego.

Esta etapa histórica que vivimos en el país no solo les va a cobrar factura a quienes prometieron demostrar un cambio y no lo están logrando, sino también a aquellos que desde ya no estén forjando un liderazgo, que estén desaprovechando las plataformas donde se encuentran y quieran salir a buscar el voto de la ciudadanía de la nada. La gente está cambiando la política también.

Hagamos historia. Que se hable bien de nosotros cuando dejemos el puesto, no formemos parte de esa lista de jóvenes que nunca nadie supo de ellos, que tuvieron un destello en su carrera y ya nadie los extraña.

Que se hable de la grandeza y de que fueron esos “nuevos políticos” que llegaron con nuevas ideas y cambiaron las reglas desde adentro. Que les atribuyan sus éxitos a su conocimiento y trabajo, y no al favor personal de alguien, por el bien de la política y por el bien de la democracia.