Otra vez Calderón

Cada que sucede una catástrofe política para el Gobierno en turno, la viaje confiable es hablar del expresidente Felipe Calderón. Por arte de magia emerge una nota sobre corrupción, una declaración, una investigación o algún suceso que coloca los reflectores de la opinión política sobre el expresidente del PAN, al que López Obrador y sus simpatizantes le tienen mucho, mucho rencor.

Para quienes somos clientes frecuentes de la red social Twitter, pudimos corroborar que todo el día de ayer intelectuales, académicos y tuiteros en general pedían cárcel para el exmandatario, respuesta a un comentario de la exministra Jacobson sobre sus ya comentados “nexos con el narcotráfico” del expresidente.

Sin embargo, y a pesar de tantas declaraciones, no existe una investigación judicial formal sobre Calderón. El linchamiento mediático excesivo hacia su persona se ha utilizado desde la campaña electoral de López Obrador para alcanzar objetivos políticos, y no por un combate claro y preciso contra la corrupción.

Con esto no pretendo limpiar de deuda a Felipe Calderón, de quien, a juicio personal, considero que sí tiene cuentas por saldar, pero, como lo menciono, toda esta sobrexposición sobre su ex-Gobierno no precisamente es para buscarle justicia, sino más bien para limpiar de los errores de Gobierno en turno poniendo sobre la mesa a “su vieja confiable” y, con ello, olvidarnos de escándalos fidedignos, como el de Bartlett, por poner un ejemplo.

Si de la misma voz de López Obrador hemos escuchado que no habrá peregrinaciones detrás de expresidentes, ¿por qué entonces levantar toda esta cobertura política? Claro está que a pesar de las buenas intenciones del presidente, le es imposible para él y sus seguidores olvidar a quien le tiene bastante odio nada más y nada menos por “robarle la elección” en el año 2006.

En esta elección, el margen de diferencia daba una amplia ventaja para el candidato entonces por el PRD: AMLO. Pero por una extraño movimiento de la democracia, cada vez que se contaban más urnas, se contaban más votos para Calderón, obteniendo el triunfo con un margen apenas del 0.1 por ciento.

Este hecho detonó entonces la molestia de Obrador e inconformidad de sus seguidores, quienes se organizaron en manifestaciones en varias partes del país. Un hecho, por supuesto, difícil de olvidar en la política.

Por ello ya se volvió costumbre al parecer recurrir otra vez a Calderón cuando se necesita sacar de la manga al enemigo que tienen en común toda la cuarta transformación.

Esto, sin duda, también es el talón de Aquiles de López Obrador, un hombre con buenas intenciones, pero con muchas fobias y traumas que ha guardado a lo largo de su carrera política desde que era miembro del Partido Revolucionario Institucional.

Partido al que sin duda aún guarda algo de respeto, caso contrario del Partido Acción Nacional que, por casualidad, es el único partido en el cual Andrés Manuel no ha militado.

Para tristeza de todos, esta novela no va a terminar. Durante todo el sexenio vamos a tener la oportunidad de seguir conviviendo con esta tragicomedia sin ningún resultado positivo, hablando en términos de justicia.

Nuestro presidente es un hombre de convicciones, terco y obstinado, dicho por él, y lamentablemente esto ha hecho que tome decisiones erróneas en su camino para transformar el país y buscar la justicia social. Por ejemplo, detener la construcción de un aeropuerto que llevaba mas del 50 por ciento de su construcción, que era un proyecto viable y nos ponía a la vanguardia aeroportuaria en el mundo, pero era un símbolo de sus fobias neoliberales. Y hablando de aviones. ¿A quién se le ocurre rifar un avión?

López Obrador está haciendo difícil lo que pudiera hacer fácil peleándose con todo aquel que no piense como él, ese modito que tiene etiquetando a quien difiere de él como sus “detractores” no construye, divide, divide al país.

Prueba de su obsesión con Calderón es que parece que el sexenio de Peña Nieto desapareció, no existe, contra él no es, es contra lo qué pasó hace 12 años antes de que él llegara, en el 2006, cuando le robaron la elección, cuando tenía que ser y no lo dejaron.

México se enfrenta ante problemas del presente y del futuro. Hoy gobierna morena y es presidente López Obrador. Nuestro mandatario debe dejar de culpar a Calderón por todo; y si hay que culparlo, también hay que sancionarlo. Su obsesión con él ya es muy evidente, y el electorado se está dando cuenta.

Pues ahora resulta que todo lo malo que pasa en México es culpa de Felipe Calderón.

Ojalá que reconsidere y replantee, por el bien de México y por el bien de la democracia.