Pobres comisiones legislativas

Una de las más importante tareas del Poder Legislativo es el estudio y la formación de normas jurídicas. Y, para llevar a cabo esta tarea, los Parlamentos en México y Sinaloa organizan el trabajo técnico en órganos colegiados denominados Comisiones.

Las Comisiones Legislativas, al igual que los grupos parlamentarios en los Congresos, son recursos organizacionales con el que cuenta toda la asamblea, y en el seno de estos grupos se toman decisiones importantes y trascendentes para que los documentos trabajados: iniciativas, decretos o acuerdos, lleguen al Pleno y este se pronuncie al respecto.

El Pleno, que se integra por diputadas y diputados, no solo tiene la responsabilidad de representar al pueblo, que aunque es la más importante, no es la única. Es decir, un diputado no solo tiene el encargo de ser representante popular, sino que además dentro de sus funciones consagradas en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso se encuentran las actividades del estudio y redacción de leyes y el control y supervisión del funcionamiento de la Administración Pública.

Y aquí es donde la actual Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa se está enfrentando a un cuello de botella.

En repetidas ocasiones hemos visto como han evidenciado unos diputados a otros sobre el desconociendo no solo del tema a tratar, sino del funcionamiento mismo de la comisión y la atribución que esta tiene sobre los documentos que están analizando.

Esto representa un grave problema para el Poder Legislativo en sí, no para Morena ni para el PRI, el PAN o el PT, sino para el Poder Parlamentario, pues hace pública su incapacidad para auxiliar a los diputados cuando estos no tiene absolutamente conocimiento de nada, como es el caso.

A ello, súmenle los problemas que hoy pasa el Parlamento sinaloense por las sesiones virtuales, donde a pesar del esfuerzo que realiza la mesa directiva en cada sesión, siempre existe una pifia la cual interrumpe el debate.

El espíritu de las comisiones legislativas es imprimir el carácter metodológico, técnico y especializado a los documentos de trabajo; se caracterizan por estudiar a mayor detalle las iniciativas con propuestas de reforma a la Constitución, creaciones de nuevas leyes, puntos de acuerdo y todos los temas que les turnen.

Es el espacio donde el diputado y la diputada arrastran el lápiz con sus asesores para analizar si el tema en cuestión afecta o beneficia a sus representados.

No son espacios para hacer política electoral, como el comentario de la diputada de Morena, Francisca Abelló, augurando que se necesita un gobernador de Morena para que termine la corrupción y exista la paz mundial. O la vez que la misma diputada, en el desahogo de la Comisión de Equidad, Género y Familia, no sabía dar trámite al dictamen que ese día se discutía.

O por ejemplo, la actitud del diputado, también de Morena, Marco Antonio Zazueta, que en Comisión de Fiscalización recibió una cátedra por parte de la diputada Ana Cecilia Moreno y el diputado Jorge Villalobos sobre cómo someter a votación un dictamen. Dado que el –además- presidente de la Comisión, Marco Zazueta, pretendía aprobar un dictamen sin tener siquiera mayoría, así nada más, porque sí.

Las pobres comisiones legislativas que hoy tenemos no hacen justicia a la importancia que tienen en la labor técnica del proceso parlamentario en las Cámaras, en el control político no solo debe centrarse la posesión de la Presidencia, historias existen de a montón donde a pesar de que un partido tiene la presidencia, otro es el que controla la comisión.

Si así, tenemos este desaseo y decadencia, imagínense cómo sería si tuviéramos un modelo parlamentario como el de España, donde allá las comisiones no solo se limitan a elevar dictámenes al Pleno, sino que asumen un poder decisorio en ciertos temas legislativos.

Por el bien de la democracia, esperemos que esto termine pronto y podamos presenciar sesiones de comisiones con el respeto que los temas merecen.

Nos vemos en la próxima.