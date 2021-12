Polarizar el discurso

Comencé a interesarme en la política cuando leí a Maquiavelo. Supe de este personaje no por como lo conocen ahora, sino más bien como un político secundario a lo que era mi sujeto de estudio: don Porfirio Díaz.

Al tiempo, despertó mi curiosidad saber, por ejemplo, que Jesús Reyes Heroles, un gran ideólogo del PRI en su discurso, plasmó en cada mensaje la esencia del autor de El príncipe, del mismo modo que Díaz.

Y ahí sí, fue Reyes Heroles quien me motivó a participar en política, más él que Luis Donaldo Colosio, pues aunque siempre me pareció un personaje con mucha inteligencia y habilidad política, al final siempre pensé que estaban disfrazadas de buenas intenciones, nunca lo supimos.

Algo así como Andrés Manuel López Obrador, pero este en el PRI, que, por cierto, cuando AMLO era priista eran buenos amigos.

Dos personalidades, idealistas políticos, que han tenido en su cabeza, “la idea de cambio” cambio para reformar el poder, para reformar la política, el Estado, las instituciones, la forma de hacer política.

Y con ello, su discurso va enfocado en esa idea principal; la idea de que se necesita cambiar lo establecido, no mejorarlo, no empoderarlo, no incentivarlo, cambiarlo de facto.

Para esto, se necesita una mecánica persuasiva, convencer al elector que ellos representan la bondad, lo bueno, saben que “los hombres se conducen principalmente por dos impulsos: por amor o por miedo”.

Tal como lo dijo Maquiavelo, y en ese tenor generan expectativa, o esperanza; “una esperanza para México”, por ejemplo.

Y esta habilidad para disertar, hace que existan convencidos y no convencidos, lo cual lleva a una polaridad total, porque no da lugar a las posiciones neutrales, sino que convierte el escenario en un debate estéril entre fanáticos y ciegos.

Fanáticos; quienes están convencidos de que el Mesías ha llegado, de que “ahora sí” las cosas van a cambiar, que todo se va a transformar, que existe un mundo diferente, quienes no están interesados en preservar el status quo, sino que quieren derrocarlo.

Ciegos; quienes no creen en un mundo diferente, quienes siguen pensando que las cosas no estaban tan peor, que la promesa de que en realidad un país puede cambiar de facto está muy por encima de las posibilidades reales, sino que hay que seguir transitando lo establecido.

Quienes no tienen fe ni en las profecías ni en los profetas. A los que el status quo siempre los ha beneficiado.

Esto conlleva a que en México crezca un escenario de odio y de indiferencia. Y esto, amigos, en política se puede capitalizar, la inconformidad es el combustible perfecto para detonar desestabilidad; el enemigo real de todo Gobierno en turno; la desestabilidad, desestabilidad lleva al descrédito, el descrédito a la desconfianza, la desconfianza a la pérdida de votos.

Pero, como en toda democracia, cuando alguien pierde, otro tiene que ganar, y aquí es donde aparece Andrés Manuel López Obrador.

Lamentablemente, seguiremos viendo más enfrentamientos en redes sociales, más choque de opiniones, eligiendo gobernantes al calor de la emoción, legitimados por los votos, por supuesto, fanatizando con lo que nuestros líderes opinan, satanizando los que opinen lo contrario.

Pero tal vez, como diría Maquiavelo: “El que persigue al enemigo después de una vez haberlo derrotado, solamente logra convertirse de ganador, otra vez a perdedor”,

Nos vemos en la próxima.