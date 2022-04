Política incivilizada

audima

¿A quién le conviene el contraste político?, si no es más que, a quien gana de la división.

A través de la historia, la política ha caminado bajo las premisas de unos y otros, son las grandes ideas las que han podido posicionarla y darle herramientas para que sea una actividad necesaria para la construcción de la sociedad.

Y es la evolución de la cultura la que ha cambiado la forma en que la política se ejerce, desde las culturas de la época dorada de la antigua Grecia hasta la cultura contemporánea. La cultura que hace el hombre es la cultura que crea política a su semejanza.

En ese sentido, resulta interesante poner bajo observación la política de hoy en día, ¿qué pasa con la política?, con la narrativa, con el pragmatismo.

¿Hasta dónde nos lleva esta práctica política que nos golpea cada mañana y nos pone a pelear con el vecino, con el compañero de café o hasta con la familia? ¿Quién gana y quién pierde?, porque si pierde la sociedad, sería contradictorio, puesto que la política, se supone, sirve a la sociedad, no la merma. No le secuestra la tranquilidad, no la presiona. Le sirve y punto.

¿Será acaso que la política es el resultado de una sociedad cada vez más incivilizada? ¿Es la política de México incivilizada y afecta más que beneficiar?.

Más allá de la narrativa y de las confrontaciones dialécticas provocadas por, desde quien está en el poder, este “tipo de política” traspasa el storytelling del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador del Estado en Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Porque ya, no solo queda en discursos, las confrontaciones se transportan a malas acciones por revanchismo político, a priorizar algunas políticas públicas y desdeñar otras por el simple hecho de ser de los que se dicen llamar “su oposición”, el diálogo desaparece por completo, el ataque y la cacería de brujas comienzan a ser la constante y el tiempo para los problemas reales se desvanece.

Como los feminicidios, por ejemplo.

Esta lingüística obsesiva de enemigos imaginarios obliga a crear una nueva política que los mexicanos no conocíamos, que no es mejor que la anterior, pero tampoco podemos asegurar que es peor. Sobre todo, y es un tema que comenté en mi artículo anterior, porque llega un punto en que el discurso ya no alcanza si no se asoman los hechos por la ventana para legitimar lo que se dice.

En la época de la ilustración, los filósofos franceses adoptaron con mayor exactitud el concepto de civilización, ellos decían que la razón y la justicia eran premisas imperantes para llamar a una sociedad civilizada, y en ese sentido todos los escenarios que no cumplieran con estos dos conceptos no podrían ser, según ellos, entes civilizados pues no aseguraban la integridad y la armonía social.

¿Acaso no, la política hoy en día, en lugar de promover la integridad y la armonía social, provoca todo lo contrario? Y si no promueve la armonía social y la integridad, ¿entonces no es civilizada?.

Nos vemos en la próxima.