Sinaloa tiene una segunda oportunidad

Esta mañana salí temprano de mi casa, tenía que hacer compras esenciales para mi subsistencia, ya a varios días de confinamiento obligatorio en mi hogar. Mi espacio de trabajo, a pesar de ser esencial, terminó declarándose lugar potencial de contagio del virus COVID-19 y me imposibilitó seguir asistiendo a mi oficina. Qué mal plan para un workalcoholic como yo.

Las calles son una locura, gente va y viene y parece que en Culiacán no ha pasado nada, a excepción de los puestos clandestinos en las esquinas que cambiaron la venta de discos pirata por cubrebocas a 25 pesos. Quién lo hubiera pensado.

En el andar al supermercado, como todo buen culichi, aviento un cuestionamiento al aire: ¿qué piensa la gente que no está en sus casas? Tal vez tienen que salir a buscar el peso y el pan para llevarlo a sus familias, tal vez ya se les quitó el miedo, tal vez nunca creyeron que existió el virus, o muy en el fondo, aunque sin valor para reconocerlo, tal vez, como yo, hacen como que se cuidan para no sentirse mal, pero saben que están manejando en las calles, exponiéndose y exponiendo a otros cuando deberían estar totalmente confinados.

Y entre tanto movimiento me viene una preocupación; como a un gran porcentaje de los sinaloenses, me preocupa lo que pasó este 30 de abril. Fuimos nota nacional porque a cientos de personas en todo el estado se les olvidó el miedo para lanzarse por un pastel y pizzas. Y pues ya casi es 10 de mayo y la hazaña puede repetirse.

Seamos serios, por más indicaciones que existan nos la ingeniamos para salir. Eso está en la cultura de Sinaloa, somos buenísimos para salirnos con la nuestra, y este 10 de mayo tenemos una segunda oportunidad.

Pero una segunda oportunidad para demostrar que no somos solo gente alterada para el desorden, sino que sabemos seguir las reglas, cuidarnos, ser ciudadanos responsables y que lo del incidente de abril solo fue un evento desafortunado, pero del cual aprendimos.

Caminando en el súper, pienso en las 187 familias que han perdido un familiar en Sinaloa por el coronavirus, en las cerca de mil 300 personas contagiadas que viven con la incertidumbre sobre lo que hubieran dejado de hacer para evitar el contagio, tal vez si no hubieran salido a la hora que salieron, si hubieran dicho no a esa reunión de solo 3 personas o si hubieran evitado pagar en caja para comprar en línea, justo lo que hago en este momento.

Termino mis compras y salgo con toda la intención de irme a casa y reflexionar sobre mi aportación como ciudadano, cuando de repente escucho un “¡Aguas, aguas!” seguido de risas y gritos de unos jóvenes, entre 8 y 10 bicicletas, que a toda velocidad pasan enfrente de mí.

¿Qué pasó por la mente de esos plebes que pensaron que una rodada era buena idea? ¿Y sus familias?

Entre el ánimo de que podemos salir adelante y la esperanza colectiva, continúo mi camino haciendo lo menos necesario y ayudando hasta donde pueda. Pensando que la única manera de no contagiarme y contagiar a los míos es definitivamente no salir de mi casa.

Me rehúso a creer que estamos atrapados en una sociedad proclive a no respetar la ley y que no tenemos cultura de respeto. A pesar de tantos indicios que nos dan algunos adoradores del desorden, he visto en los culichis la solidaridad ante la catástrofe con los grupos vulnerables, o aquella marcha de valientes ciudadanos reclamando con valentía los espacios arrebatados por el crimen organizado.

El timbre del teléfono me regresó de la utopía donde andaba, me llegó un mensaje de Gustavo, es a quien le envío mis columnas un día antes para que el gran equipo de edición me corrija mis horrores ortográficos y pueda publicarse.

Tal vez esté esperando otra columna de opinión política, costumbre de cada lunes y jueves, pero a decir verdad, no quise hablar de política, no quería dejar pasar la oportunidad de escribir sobre todo esto que pasa. Me parece casi increíble que seamos de los municipios que encabeza la lista de contagios en el país y no estemos dimensionando este fenómeno como lo que es: una propagación excesiva a causa de nuestra irresponsabilidad.

Pero este 10 de mayo no va a ser así, en 3 días no vamos a estar compartiendo las fotos por Twitter y Facebook de que la gente anda en las calles ignorando las señales preventivas.

Porque ya entendimos y no nos gustó cómo nos miraron en el país, incluso que dijeran que es normal que nuestro comportamiento fuera así, ni que fuéramos qué.

Ya faltan minutos para la hora de enviar este texto y siento que me tiembla la ceja, ese tic que me persigue cuando estoy enojado, me alerta del sentimiento que hoy a todos une, un cansancio colectivo que hoy hay que dirigirlo a la pasividad.

¿Ya hay que salir de esta, no?

Si bien es cierto que el gobierno pone de su parte, nosotros los ciudadanos somos los que sacamos la casta, y si por no hacer caso nos dicen que nos vamos a quedar 15 días más confinados, nos vamos a volver locos.

Por eso, esta segunda oportunidad es de nosotros. De hacer las cosas bien y en orden, celebrar a nuestras mamás con todas las recomendaciones habidas y por haber. Nadie quiere seguir así, y si necesitan que Sinaloa se quede en su casa, se va a quedar.

Ya ahora sí, ahí va la columna, desde mi casa, donde me voy a quedar. Pero que quede claro, eh, no porque me digan qué hacer, sino porque quiero hacerlo.

Porque así somos los sinaloenses, porque es por el bien de nosotros. Y para no salirme de la línea de esta columna semanal, por el bien de la democracia.