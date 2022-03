“Tiempo dominante y sesgo del presente” en la política

audima

Todos y cada uno de los partidos políticos en México, con sus particulares problemas, viven un tiempo dominante sobre el futuro que les depara de cara al 2024.

Si bien es cierto, pensar a corto plazo no es la respuesta a los problemas coyunturales que vive cada instituto, sí sirve como una aspirina para los problemas superficiales, o por lo menos para proyectar ante el escenario político una imagen positiva.

Y en esa función de utilidad, actuar en consecuencia para incidir a corto plazo es coyuntural, es en este paréntesis de la linealidad del tiempo conocido como tiempo dominante donde se puede actuar para que después no sea demasiado tarde. Como una especie de operación piloto o de manejo de crisis para tomar decisiones en un periodo premeditado.

Por citar un ejemplo, la filósofa sueca Esther Dyson decía que para las empresas, un trimestre era este “tiempo dominante” en el que podía decidir, evaluar riesgos y tomar acciones. Un plan de corto plazo a tres meses siempre es una buena opción.

Y en la política, existe también este concepto, un nuevo dirigente de partido político, por ejemplo, tiene de un mes para mostrar resultados antes que nos demos cuenta que no tenía idea de qué hacer, un alcalde de ayuntamiento tiene los primeros cien días; un gobernador, un año para que se comiencen a ver las primeras obras y los índices de seguridad o de prosperidad se controlen, un legislador un primer periodo ordinario de sesiones, y así sucesivamente.

Por supuesto que poco o mucho, todo ente político se enfrenta al “ahora”, y a todos aquellos que piensen que los cambios son inmediatos, como por arte de magia, pero nada que una buena comunicación política no solucione, y otra herramienta más: la paciencia.

Paciencia porque la lucha por el ahora, por el minuto siguiente y por el paso que sigue es agotador, y qué problema se presenta cuando este trauma no le permite avanzar, que la incertidumbre por qué hacer pese más que la voluntad para hacer.

Si uno está mentalmente a la carrera todo el tiempo para lidiar con el presente, no le queda energía para imaginar el futuro.

Decía en los cuarenta, la socióloga noruega Elise Boulding que la sociedad moderna sufre de “agotamiento temporal”, si eso dijo hace más de cien años, antes del uso de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, imagínense ahora que la opinión pública presiona cada instante las decisiones de la clase política y la administración pública.

Esta lucha contra el presente también está plasmada en una tesis filosófica llamada “Sesgo del presente”. Un estudio de caso real sobre un problema político que puede interpretarse así:

Imagínate que existe un problema social, donde existen miles de jóvenes en el país, que ni estudian ni trabajan, entre otras cosas por las ineficientes políticas públicas de gobiernos anteriores, la ciudadanía exige respuestas y los “ninis” quieren oportunidades ¿qué hace el gobierno? Tiene dos opciones, puede proponer una política a largo plazo donde no se van a ver resultados inmediatos, pero poco a poco se incorporarán jóvenes a actividades económicas y en un año, tiempo dominante mínimo de un gobierno, se comienza a ver poco a poco los resultados.

Pareciera que esta salida es la mejor, obviamente no es la más popular, o la que dé resultados inmediatos tangibles como la ciudadanía, en este “sesgo con el presente” anhela.

Sin embargo, la decisión gubernamental es otra; en afán del ranking político, propone una decisión donde se verá el cambio inmediato y de paso, legitimar su gobierno: otorga becas económicas desde el primer día, así dinero en mano. No acabará con el problema de raíz, pero borra de un plumazo este “sesgo del presente” de la sociedad y cumple, con todas las bondades electorales que esto conlleva. ¿Está mal? no, ¿pero es la solución? tampoco.

Este ejemplo, aunque pareciera, no es de México, es de Argentina, en el gobierno de Macri, las Becas Progresar y otros programas cortoplacistas llevaron al gobierno de este país a una “quiebra soberana”, devaluando la moneda en el 2018 al 84 %.

El sesgo del presente, no debe imperar en los tiempos dominantes de cada partido político como sí sucede en el gobierno, la utilidad que tienen estos institutos para ser contrapeso es tan importante que no solo la militancia debe cuidarlos en afán de construir proyectos personales, sino como sociedad, debemos entender el peso que le dan a la democracia.

Hoy en Sinaloa, el PRI atraviesa justo por este tiempo dominante, una aletargada y agónica espera para conocer a su dirigente estatal, esta especie de juego donde hago como que te escucho y hago como que te presiono está por pulverizar el tiempo en el que esta decisión ya debió haberse tomado y de donde no solucionarlo a tiempo, peores crisis tendrán.

El Partido Acción Nacional ya dio pinceladas de que trae por lo menos ideas diferentes y que la nueva dirigencia no llegó de adorno, el PRD no ha podido levantar el vuelo del nuevo presidente, con una agenda perdida, el tiempo dominante parece que ya se le terminó, y no supo qué hacer.

Todo lo contrario al Partido Verde, que está incorporando cuadros de la sociedad, trae el tiempo dominante a pulso y lento pero seguro está trabajando.

Morena sigue siendo un fenómeno, ellos van a seguir con lo suyo ganando de facto con la narrativa de su presidente que dicho sea de paso, si alguien sabe de tiempo dominante en política, es él.

El que acaba de abrir un paréntesis en este tiempo es el Partido Sinaloense, lo que viene para ellos y como lo tomen, eso sí será muy interesante.

Nos vemos en la próxima.