Trump, Twitter y la política

Mucho revuelo causó el hecho de que Twitter, plataforma social que todos conocemos, cancelara la cuenta de nada más y nada menos que el presidente más poderoso del mundo, todavía: Donald John Trump.

El argumento, porque algunos tuits violaron las normas éticas de comunidad a las que se rige la plataforma, que tienen que ver con la manifestación de la no violencia entre los usuarios. Por supuesto que este hecho nos volcó a todos los political junkies a debatir el tema, si estuvo bien o estuvo mal este acontecimiento, teorías conspirativas de orden mundial, inequidad entre algunos actores y Trump, negligencia al derecho de la información o la libre manifestación de ideas, entre otros factores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que sí es cierto, es que como diría aquel expresidente mexicano “‘haiga’ sido como ‘haiga’ sido” Trump ya se quedó sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook y, al parecer, también sin Google; para su suerte, le queda Paint.

Pero en esta columna nos vamos a enfocar en lo sustancioso. Permítanme escribirles sobre el hecho desde la perspectiva de la empresa Twitter Inc. y su justificación principal para proceder: la ética.

El código de ética, en las empresas, es esa identidad que les permite resumir los valores que protegen. Consultorías van y vienen ofreciendo servicios de cómo describir en un par de palabras la esencia, el alma, de la empresa para plasmarlo en “La Misión y la Visión”. De hecho, podemos ver cómo en ciertos escenarios, cuando un empleado deja entrever una conducta contraria a esta ética, la empresa se deslinda argumentando que este sujeto no representa los valores de la empresa.

Algo de eso sucedió con Trump, que, aunque no es empleado, sí es usuario de esta plataforma que reúne a 145 millones de personas en el mundo.

Desde una mirada antropológica, la ética tiene que ver con la filosofía; y el filósofo que, para mi gusto, mejor aborda este tema, sin abordarlo en sí, es Heidegger. Así que, desde esta perspectiva, podemos decir que el argumento de Twitter, en lugar de convertir el debate en cuello de botella para ir depurando tópicos, amplía el universo de posibilidades concentrándose en una justificación inacabada: el ethos.

Si bien es cierto que para una empresa privada como Twitter es fácil decidir a quién sí y a quién no acepta en su red social, también se supone que esta red, por ser un servicio público, tiene que estar apegada a la transparencia, a la no discriminación y a los derechos reconocidos de la legislación aplicable en cada país donde existe.

Apelar a la ética es manifestar, entonces, que los valores que ellos promueven son los correctos, y los que son contrarios son incorrectos, como sucedió con Trump. ¿Tiene facultades Twitter para decidir esto, sobre lo que sí es una conducta correcta y lo que no?

Como les comenté al principio, este debate es inacabado, ni la filosofía misma ha podido encontrar posibles soluciones, sobre todo porque la ética cambia a la velocidad con la que cambian y crecen nuevos valores y derechos en la humanidad.

Tal vez si Twitter hubiera procedido desde una perspectiva jurídica, no tuviéramos este debate. Porque ¿por qué sí a Trump y no a Maduro, o miembros del ISIS o de las FARC o de personas que promueven inconsistencias sugiriendo violencia verbal, misoginia, contenido para adultos, uso de drogas? ¿Acaso esto no es antiético?

A nadie debería negársele el derecho de expresarse con libertad en ningún lado, siempre y cuando lo haga con responsabilidad, por supuesto. El debate da para mucho y tal vez nunca se llegue a una conclusión final, pero sí nos invita a reflexionar sobre los rumbos que las nuevas tecnologías tiene que llevar de la mano de la misma evolución humana.

A estas alturas, las tres reglas de los cuentos cortos y libros de Asimov sobre la robótica y la neurotecnología no parecen tan descabelladas.

Nos vemos en la próxima.