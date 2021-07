Una generación política perdida

Vaya problema intrínseco, buscar el éxito político en una sociedad cada vez más harta de la política. Y es que cada día la clase política se esfuerza -desde sus capacidades y limitaciones-, en buscar los métodos para tener la aceptación ciudadana, generar los bonos electorales y obtener la popularidad necesaria para construir sus proyectos.

En esta lucha desenfrenada, la cultura política está llegando a los puntos más deprimentes de los que tengamos memoria. Han dejado aún lado la realpolitik y han puesto su dignidad a la postre del ridiculismo más rampante jamás visto -con sus contadas excepciones-.

El punto de inflexión de esta sobreexposición mediática en la búsqueda de likes en Facebook, es que se están olvidando de lo más importante; hacer política, de la de adeveras.

Causa de ello es, que en gran medida, esta actividad se ha desprestigiado por culpa de políticos que desde sus posiciones han dejado de hacer política para ser populares. Y el resultado que tenemos es el de una sociedad en el abismo, donde están desatendidos los más grandes temas y problemas relacionados con el estudio y el análisis de los fenómenos sociales, sin dejar de mencionar por supuesto una terrible forma de organizar el poder.

Lo más lamentable, es que tampoco se están construyendo nuevas generaciones de políticos, sino que quienes aspiran a la vida pública prefieren seguir los pasos de los que son su ejemplo, se empeñan en ser “influencers políticos” virales con sus videos y sus memes, pero con la cabeza vacía. Prueba de ello la escasez de perfiles que generen un buen debate o por lo menos una idea coherente, aquí también con sus excepciones.

Como si las reproducciones en redes sociales determinaran el éxito político ¿verdad?.

Sin embargo, la desdicha del político moderno no es su equivocada inclinación sobre la popularidad, sino que a pesar de todo esto -y vuelvo con la idea que comencé esta columna- la sociedad está cada vez más harta de ellos.

Qué dilema, entonces quienes se dedican a la política: ¿cómo ser populares sin caer en el ridículo haciendo política? Pues precisamente, haciendo política.

El resultado social ya lo conocemos, en esta pasada elección Morena arrasó en todas las preferencias, otra vez, la gente votó no por un perfil en específico, sino por una idea de cambio, la idea de la Cuarta Transformación, así, es, la gente votó por eso.

Ni los tik toks, ni los videos producidos, ni las ideas globalistas, nada funcionó.

Y esta degradación del poder por hacer marketing político más que política cruda nos deja una generación perdida, cuesta ver como en ningún partido, se gesta un liderazgo nuevo, pues muy a pesar de que Morena lidera las elecciones, ningún perfil por lo menos en Sinaloa, se destaca por su habilidad, intelecto, oratoria, o gestión social.

En general, en todos los partidos de Sinaloa, poco o nada se está haciendo por capacitar nuevos cuadros políticos, no hay quien destaque como figura emergente, se perdió esa escuela de cuadros, y capacitaciones, curioso por demás decirlo que todos los partidos reciben un presupuesto para ello. Porque jóvenes hay, y muchos que participan en los partidos, pero ninguno que tome las riendas y lidere la causa juvenil, no por lo menos desde el 2010 a la fecha.

En esta elección que acaba de pasar, se acomodó la geografía política, unos salieron ganando y otros perdiendo, pero desde la posición de cada partido tendrán que refundar sus institutos, y este trabajo ya no le tocará a la generación de jóvenes que existe, ya demostraron que no son capaces de hacer política, sino a la que viene.

La generación actual va a buscar cómo mantenerse, cómo seguir viviendo del sistema, va a luchar por quedarse mientras otros jóvenes van a luchar por entrar. Porque así funciona el poder, no se comparte, lo ejerce quien lo tiene.

Culpables de esta degradación hay por supuesto, pero no se trata de repartir culpas sino de ver hacia adelante, ¿qué va a pasar con la generación que viene? ¿Cómo los van a educar los partidos políticos? Porque algo deben de tener en cuenta, el futuro de los partidos no se va a construir con la misma gente, ya no les pertenece a ustedes, sino a los que vienen, y si no lo han visto de esta manera y en un futuro se siente continuando en el poder, no han entendido absolutamente nada.

