Una nueva generación política en Sinaloa

Cada proceso electoral trae consigo nuevas caras al escenario político, si bien es cierto que algunas son ya conocidas, otras llegan a posicionarse como sorpresa, generando expectativas e invitándonos a explorar el recorrido que los ha traído a esas posiciones privilegiadas de la política. Algunos o algunas vendrán emanadas de la cultura del esfuerzo, otras veces provenientes de cuotas empresariales o grupos de poder, pero al fin y al cabo, nuevos rostros que se suben al tren de la agenda pública.

Hablando de la participación partidista, no hace mucho si bien les iba a los jóvenes en sus partidos, en cada proceso tenían un lugar asegurado, uno para cientos que se disputaban por ese preciado espacio, por ser el joven promesa que el partido postularía, la gran mayoría de los jóvenes que militan en partidos políticos aspiran a ser esa figura que represente su nueva generación.

Sin embargo, hoy en día la ecuación política sumada a la visión más amplia por dar oportunidades a los jóvenes, por quienes toman las decisiones, han puesto en la agenda nombres y caras que día a día se empoderan y sí, toman los espacios hegemónicos de grandes políticos. Lo que antes era imposible de pensar, pareciera que es ya una realidad.

Aunque, si bien es cierto, no de todos quienes han ocupado estos espacios se puede hablar que han hecho un papel formidable, llegar ya es un gran mérito que tristemente, hoy han desaprovechado. Regidores, diputados y funcionarios jóvenes que ostentan hasta la fecha todavía sus posiciones, no pudieron capitalizarze políticamente, de un porcentaje muy poco se puede decir que van a lograr continuar su carrera política.

Insisto, no solo es el éxito de llegar a ocupar un espacio de representación popular, si no de asumir el compromiso de representar dignamente la posición por la que muchos jóvenes harían lo imposible por llegar y hacer un trabajo mejor que el que ellos, y ellas, no hicieron, puesto que el tiempo ya se les terminó.

Cara al 2024, vamos a ver los nombres de muchos jóvenes que ahora producto del resultado de la elección nos está poniendo en el mostrador, de los que ya salen, ya no hicieron nada.

Y es imperante también, poner sobre la mesa el análisis sobre el resultado de las acciones de aquellos que ya tuvieron la oportunidad y de los que vienen a ampliar la expectativa, pues la política juvenil como la tradicional no está exenta de los resultados que genere, si las juventudes en sus partidos exigen posiciones de representación, necesitan legitimar con sus acciones de quienes sí merecen esa oportunidad.

Puesto que, por las malas acciones de los que hoy ocupan un cargo político juvenil, se les puede negar la posibilidad a quienes si quieren hacer las cosas de diferente manera, o por lo menos tienen una idea de hacer algo distinto.

Una nueva generación política en Sinaloa comenzará en los cabildos, en el Poder Legislativo y en la administración pública a partir de unos meses, todos los partidos tienen sus cartas y sus figuras al rescate.

En Morena, Pedro Lobo repite la diputación, es de los pocos jóvenes que el algoritmo de representación le benefició en su partido, junto con Rosiely Sánchez, cuadros emergentes que van a estar en la agenda política vigente rumbo al 2024, lo mismo con Almendra Negrete y Jesús Ibarra que ganaron su elección, y son parte de estos actores nuevos dentro de este movimiento. En el congreso federal continuará Merary Villegas, quien también es parte de esta nueva generación de Morena junto a quienes hoy se suman en este partido.

El PAS tiene a Elizabeth Chia y a Gene Bojorquez, son dos políticos que son de la nueva escuela del partido sinaloense, de esta segunda o tercera ola del partido pero que son pieza importante para el futuro del PAS.

En el PRI, la nueva generación de políticos estará liderada por Ricardo Madrid, Cinthia Valenzuela y Chano Valle, son ellos tres los posibles candidatos ya, casi de facto, en el 2024, por supuesto siempre y cuando realicen un trabajo que les permita aspirar a estas posiciones, pero son quienes, representarán a esta nueva generación, de la pasada no hay mucho que hablar en el PRI.

El tiempo nos dirá, si esta nueva alineación de políticos harán un papel distinto en Sinaloa, lo que sí es cierto y hay que señalarlo con su toda fuerza es que en su mayoría, los jóvenes que hoy dejan las posiciones que en la pasada elección tuvieron el privilegio de ostentar, ni vieron por su partido, ni por ellos, desperdiciando la etapa histórica que les tocó vivir.

Lo vital, es que todavía existen muchos otros jóvenes en todos los partidos, que siguen haciendo fila para ocupar estos espacios, no se puede mencionar a todos porque son bastantes, pero lamentablemente, hoy no son ellos los que tienen la oportunidad de representar a sus colores en las posiciones legislativas o de cabildo, seguirán esperando y trabajando, porque la política no se detiene y cada 3 años hay nuevas oportunidades.

Hace mucho escribí en otra columna una frase que decía de la siguiente manera: “Que se hable bien de nosotros cuando dejemos el puesto, no formemos parte de esa lista a los que nadie extraña”, algunos tomaron el consejo, otros no, hoy se los repito de nuevo, la oportunidad de hacer historia, está en cada uno de nosotros, no la veamos pasar, excusas para no hacer hay muchas, motivos para salir adelante también.

Nos vemos en la próxima.

