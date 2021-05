¿Cuál es la lógica de la ciudadanía común para votar? ¿Vota razonadamente, vota por el privilegio de un pago, por afectos familiares o por el candidato más popular?

La relación que se provoca entre el candidato y el ciudadano común durante campaña, se factura el día de la elección, es decir, si durante la campaña el candidato logró afianzar con el votante una relación de confianza, reparó los daños causados por su partido o por el contrario, si no lo visitó, si no le llegó información o si es más de lo mismo, el voto se reflejará con el veredicto marcado o lo que es peor, con su ausencia.

La teoría del voto principalmente es que el votante lo hace pensando en dos premisas, primero, elige a la persona con la cual le irá mejor según sus estándares y la segunda eligiendo al menos peor, y esta segunda premisa cobra mayor relevancia pues en tiempos actuales, la clase política no nos ha dejado al ciudadano común un buen sabor de boca, al partido que seleccione tiene ya su lista negra.

Pero ¿qué es el voto útil? ¿o porqué los candidatos lo promueven? Al principio era promovido por los segundos lugares, impulsando así al candidato que pudiera ganarle al puntero, que serían ellos, tratando de convencer de esta manera a los ciudadanos que no quieren que gane quien lidera las encuestas. Por ejemplo, si tu candidato en Sinaloa es Sergio Torres o Rosa Elena Millán, y estos no tienen posibilidades de ganarle a Rubén Rocha Moya, tu voto útil tendría que ser por Mario Zamora, en esta elección obviamente el equipo de campaña de Mario Zamora tendría que estar de ya, impulsando una campaña por el voto útil Sinaloense para así reunir las simpatías de los otros candidatos menores y “hacerle montón” a Rubén Rocha Moya.

Y se dice útil porque en ese escenario, no tendría caso por ejemplo votar por Misael Sánchez, candidato del verde a la gubernatura del estado que apenas se acaba de incorporar a la contienda, pues estos votos no tendrían nada de utilidad más que la de contabilizarlos para que este partido no pierda el registro. Pero no para la función principal que tiene un voto que es elegir a un candidato que gobierne de manera correcta el estado de Sinaloa.

Sin embargo, hay que cuidar la narrativa con la cual se convoca al voto útil, porque este se puede revertir, por ejemplo en el año 2000 funcionó de manera positiva para el promovente, Fox convocó al voto útil y el 8 por ciento del PRD más el 3 por ciento de indecisos al ver que sus candidatos no tenían posibilidad alguna de ganar lograron que Fox llegará al 44 por ciento de la intención de voto y con esto saca al PRI del Gobierno.

Pero, en el 2018 sucedió lo contrario, Anaya llamó al voto útil a los simpatizantes del PRI que no tenían oportunidad de ganar con Meade, también a los votantes del Bronco y de Margarita Zavala para juntos realizar la hazaña de Fox y no permitir que ganara Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, el voto útil en esta ocasión se utilizó de diferente manera, AMLO logró capitalizar este voto para sacar otra vez, a Peña Nieto del poder.

Por ello, mucho ojo con esta útil navaja de doble filo, porque la fragmentación con la que se encuentra evidentemente partidos como el PRI con Sergio Torres y Rosa Elena Millán en otros partidos no beneficia a nadie más que a Morena, sobre todo en el municipio de Culiacán, pues el voto cruzado aún es un mito y para muestra la última elección, donde la ciudadanía votó por AMLO y todos sus derivados incluso sin conocer al candidato a alcalde o diputado local por Morena, partido de Andrés Manuel. De ahí que la motivación para promover el voto útil sea mayor que la de tu adversario, porque el voto útil no nace del porqué sí votar por un candidato, sino más bien de la premisa del porqué no dejar que gane el puntero. Ya quedan 16 días para la elección, dos semanas prácticamente, veremos cómo vota la ciudadanía. ¿Voto de castigo, voto cruzado, o voto útil?

Nos vemos en la próxima columna para seguir con este análisis.