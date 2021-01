¿Y los jóvenes políticos?

n honor a la juventud, y porque esta columna “Por el Bien de la Democracia” que bien tengo a compartirles cada martes y jueves lo merece, es preciso que mencione ad hoc a los tiempos, los perfiles jóvenes que forman parte de la generación de un servidor, que hemos crecido juntos y que hoy buscan un espacio de posición electoral para tomar decisiones en la política.

Como en todo el país, el estado de Sinaloa también cuenta con un gran semillero de juventudes políticas: los hay quienes desde la academia aportan con sus investigaciones, quienes realizan labor social y están del lado de las comunidades más desprotegidas y, por supuesto, quienes con su formación y liderazgo encabezan causas políticas.

Todos ellos y ellas se perfilan para buscar estas posiciones de poder en lo que es ya la ruta electoral del 2021.

Desde el Zapote, en la sierra de Choix, hasta las playas de Teacapán, en Escuinapa, buscan cambiar el rumbo de las cosas, con la consigna sobre los hombros de que es importante la participación juvenil, más en estos tiempos de incertidumbre y muy a pesar de lo accidentada que está ya esta noble profesión, que por errores ajenos a nuestra generación se ve como un oficio indigno.

Para usted, ciudadano común que generosamente lee esta columna, déjeme decirle que la juventud no está peleada con la experiencia, y que más bien, un joven en la política oxigena y llena de vitalidad a la práctica que peligra poco a poco a convertirse en solo retórica y simulación.

Es necesario, entonces, el entreveramiento generacional entre grandes y chicos para resolver los problemas del pasado, pero también poder entender las dificultades del futuro.

Pero para esto, cada uno tendrá un primer reto, y este será que sus partidos políticos los abanderen para que sus nombres se encuentren en las boletas de esta jornada electoral próxima. Aires de aliento hemos visto en algunos institutos políticos por brindarle la confianza a la juventud, ojalá que el resto de los partidos también lo haga.

Ante esto, no me queda más que reconocerle a jóvenes mujeres y hombres que dan la pelea en Sinaloa para que se les tome a consideración: Yezbel Pérez, en Choix; Luis Miguel Torres, en El Fuerte; Laura Gálvez, Génesis Pineda, Rosy López y Jesús Gaxiola, en Ahome; el Chano Valle, Felipe Camacho y Enrique Quiñónez, en Guasave; el Chiri Vega, en Salvador Alvarado; Marcial Cárdenas y Marián Cuadras, en Mocorito; Alfonso Lazcano y Jannira López, en Badiraguato; Samuel Aragón, en Cosalá; el Tommy Amador, Gustavo Ibarra, Carlos Meza, Maru Medina y Rocelia Castro, en Elota.

En Culiacán, sin duda, la lista la encabezan Ricardo Madrid, Cinthia Valenzuela, Joaquín Rodríguez, Roberto Valle, Alfredo Valenzuela, el Kechu Ramírez, Francisco Chávez, Carolina Matus, Eduardo Vela, Luis Carrillo, Ulises Medrano, Memo Torres, José García, Daniel Hernández, Alejandro Zazueta, el Chino Niebla y Fátima Canales, también está Luis Ángel Guatimea y Jovanny Leyva; de Navolato, el Rigo Mejía, Dora Ayón, Israel Malacón, Blanca Plata y Nayeli Ley; Armando Valle, en San Ignacio; Gabriel Núñez, Marcel Carrillo, Michelle Villareal, Diego Carrillo, José Luis García y Paloma Lizárraga, en Mazatlán; el Triny Osuna, en Concordia; y Gabriela Burgueño, en El Rosario.

Ellas y ellos y seguramente muchos más que tienen trabajo probado, buscarán encontrarse con la ventanilla de su partido abierta para posteriormente solicitar el voto ciudadano.

No me queda más que desearles todo el éxito del mundo y pedirles, en mi calidad de correligionario, que aspiren no solo al puesto, sino a dignificar la política, que necesita de nosotros, que no malgastemos la oportunidad; es por el bien de todos, y es por el bien de la democracia.

Nos vemos en la próxima.