Miguel, nueva lesión más rumorama.com

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Mientras estés pendiente del qué dirán, no serás libre”… Armandina Cisneros de Uslar.-multilesionadomiguel.com… Miguel Cabrera, quien ya estuvo en la lista de los enfermos durante 10 días en abril, por lesión en la ingle derecha, era evaluado ayer a medio día en Kansas City, y anunciaron la posibilidad de que volviera a la inactividad, ahora por dolencias en un muslo. Miguel, de 35 años, ha jugado este año con varias lesiones, incluso la reciente del bíceps izquierdo. Esta semana ha estado fuera de acción, y los Tigres llamaron de triple A a Grayson Greiner, quien jugaría en primera base. El maracayero batea para 323, con tres jonrones y 21 impulsadas. Miguel recibe este año honorarios de 30 millones de dólares, y los Tigres a quienes se tildó antes de la temporada de no tener ningún chance de contienda, sorpresivamente son segundos en la división central de la Americana, con 13-17 tres juegos tras los Indios, 17-14.elcañoncitoesunespectáculo.com… Roberto “el Cañoncito” Osuna (Blue Jays), a los 23 años, se ha consolidado en las Mayores como uno de los más sólidos cerradores. Este año ya ha salvado ocho de las 18 victorias de su equipo, con efectividad de 2.88, en 14.1 innings. En 2017 logró 38 salvados, 3.38 de efectividad.elfinaldelacarrera.com… La última vez que Ichiro Suzuki aparecerá uniformado de bigleaguer será mañana domingo, cuando los Marineros reciban a los Angelinos para el tercer juego de la serie. No pude confirmar si le organizarán algunos actos para decirle sayonara. Se va el japonés en mayo, uno de los meses de más éxitos suyos con el bate en MLB. En los 17 anteriores mayos de su carrera, bateó para 331, 558 hits en mil 688 turnos, anotó 260 carreras, conectó 68 dobles, 21 triples y 15 jonrones, remolcó 133 carreras y recibió 129 bases por bolas en 452 juegos. Ese promedio de 331 en mayo es el segundo mayor de los activos, solo bajo los 338 de Xander Bogaerts. Miguel Cabrera es tercero, 327.Ichirolanzador.com… Ichiro Suzuki fue lanzador de Grandes Ligas, porque en 2015, con el uniforme de los Marlins y cuando estaba en sus 41 años de edad (ahora 44), fue pitcher durante un inning, dos hits, una carrera, récord de 0-0, efectividad 9.00.tomateroshospitalarios.com… Los Tomateros de Culiacán brindan tan amplia colaboración al beisbol aficionado, que hasta les abren el moderno estadio durante tres días, el fin de semana próximo, 11, 12 y 13, para ver peloteritos entre los 11 y los 16 años, a fin de escoger los integrantes de futuras selecciones nacionales. Las inscripciones, en el estadio, serán el viernes de 12:00 a 16:00 e inmediatamente comenzarán las actividades…ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.