audima

Este domingo, se llegó el día esperado para la militancia de morena y los simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lastimosamente, el resultado de este gran acontecimiento democrático ya todos lo conocíamos incluso antes de la votación.



Lastimosamente, porque nuestro país tuvo la oportunidad de que este instrumento de participación ciudadana, permitiera incentivar la movilización de la sociedad y al llegar a cierto porcentaje de participación lograr hacerlo vinculante, lo que pudimos convertir en un vehículo para la participación en la toma de decisiones para incidir en los cambios que la sociedad necesita, se convirtió en mera simulación.



Y es esta simulación y consulta a modo la que permeo para que los partidos opuestos al de la mayoría no se sumaran a este noble ejercicio que en otro contexto y empleado de otra manera, hubiera sido un rotundo éxito, no todo lo contrario como lo que sucedió el día de ayer.



No podemos demeritar ni hacer como que no pasaron por supuesto, todas las irregularidades en el entorno de este ejercicio, el presupuesto público, la movilización, el acarreo, el pago por voto, la condición de la participación para no quitarles algún programa de apoyo económico, el mapacheo, lo mismo de siempre.

Peor aún, ni aún así se logró el porcentaje de votación esperado.



Pero ¿y ahora qué sigue?.



Después de este ejercicio, ¿cuál es el rol que la oposición debe realizar? o el mismo partido en el poder ante la narrativa que esta consulta les generó. ¿Sigue siendo el Presidente popular? por supuesto que sí. ¿igual que antes? no lo podemos saber, puede ser que sí o puede ser que más, incluso. ¿Después de este evento va a cambiar algo? No, no va a cambiar nada, México va a continuar en el camino que va, con un mando hegemónico y con un Presidente que le apuesta a su popularidad y al poder de su movimiento.



Ahora la oposición tiene un nuevo objetivo, la Reforma Eléctrica, pero no sin antes hacer una valoración de lo que sucedió este fin de semana.



¿Ganó el Presidente o ganó la oposición?. Ante esta subjetiva realidad aventurarse a dar un ganador sería caer en la narrativa del presidente que por supuesto se asumirá triunfal, pero sin duda también, un sabor agridulce le habrá quedado por la poca participación que este evento generó.



Sigue para el presidente y morena, tratar de seguir buscando legitimidad con acciones más que con discurso.



Sigue para el Partido Revolucionario Institucional, darle solución a sus problemas internos y reagruparse, juntos, pueden ser una oposición poderosa.



Sigue para el Partido Acción Nacional reforzar su narrativa, el antagonismo les ha ayudado a ningún otro partido como ellos.



Sigue para partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde asumirse y definirse porque la política se está convirtiendo en una lucha de dos.



Sigue para la ciudadanía encontrar entre líneas la verdad de los discursos, crear conciencia política y elegir sabiamente porque las decisiones del presente van a ser las consecuencias del mañana.

Nos vemos en la próxima.