¡Milagro! Gobierno pinta el semáforo de amarillo y se hará el carnaval

audima

Pintan el semáforo de amarillo y habrá carnaval. ¿Quién dudaba que no se realizaría el carnaval? Nadie. Todo estaba premeditadamente acomodado. Los actores, el alcalde Luis Guillermo Benítez, ordenó desde hace tiempo los preparativos. El gobernador Rubén Rocha Moya operó de supuesta conciencia para vender la idea de que se buscaba salvaguardar la salud de los sinaloenses. Y a quien hicieron creer que sería el factor que determinara la decisión fue al secretario de Salud, Melesio Cuen, que en todo momento ha advertido la posible amenaza a la salud que representa esa fiesta masiva. A Rocha Moya no le dejó de otra el alcalde más que ir recorriendo los plazos de su decisión hasta lograr que desde México llegara la “señal”. Y esa llegó ayer cuando el Gobierno Federal anunció que Sinaloa pasaba a “semáforo amarillo”. Desde hace días resultaba infantil, por decir lo menos, que el gobernador declarara una y otra vez que todavía no se tenía tomada una decisión. Hoy, “El Químico” ya está de fiesta. Y no solo porque tendrá su carnaval que tanto quiere y que tantas ganancias deja. Es también porque nuevamente le ganó otro round al gobernador y volvió a lanzar contra las cuerdas y casi tirar a la lona a Melesio Cuen. El problema es que, en esta trilogía de circo, maroma y teatro, los ciudadanos quedan en medio. Ahora es decisión de quien quiera correr los riesgos. Porque el Covid aquí está.

Intentan utilizar a Cuen de policía de salubridad. Hasta dónde llega lo perverso de toda esta trama que, ya autorizado el carnaval, ¿quién creen que será el responsable de los operativos de salud? Pues Melesio Cuen. Ahora que sí está de cuento de terror. Cuen, que siempre se opuso a la realización del carnaval porque los contagios ponen en riesgo la salud de los ciudadanos, ahora por órdenes del gobernador tendrá que dirigir operativos que coordinen y hagan respetar los protocolos de salud. Si las cosas salen mal, ya el alcalde y el gobernador tienen a quien culpar.

A destrozar lo bonito. Alguien tuvo una IDEAOOTAA. Utilizar la avenida de desfogue de la avenida Del Mar, ubicada entre la laguna del Parque Central y el malecón, para autorizar la instalación de la Feria del Carnaval. Una avenida nueva, bien equipada, que le ha servido desde su inauguración a miles de familias de mazatlecos y visitantes para pasear, hoy no podrán hacerlo porque ahí funcionará la feria. La avenida Quirino Ordaz Coppel fue construida con cemento hidráulico y arbotantes especiales, con aditamentos a sus costados que sin duda estarán en riesgo. La laguna que finalmente fue rescatada, dragada y cuidada, ahora enfrentará el riesgo de la contaminación, a la que también se llevarán entre las patas la fauna silvestre que ahí habita. De ese tamaño es el billete que habrán de generar esta clase de decisiones.

La muy anunciada expulsión. Algo han de saber en el CEN del PRI que han vuelto al tema del nombramiento como embajador de México en España del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel para poner en la mesa la expulsión ya anunciada como miembro priista. Hay consideraciones claras que debieron de haberse valorado en la dirigencia del PRI nacional. Pero decidieron la más fácil.

Nos despedimos. Ahora no es por vacaciones. Tampoco como hace 13 años por la cirugía de corazón a la que fui sometido. Ahora es por indicaciones médicas ante el Covid-19 que nos llegó y que debemos de mantener completo reposo. Nos volveremos a encontrar. Si Dios así lo dispone. Cuídense mucho. El Covid aquí está. Yo soy la prueba.