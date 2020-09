HISTORIA EN EL DEBATE

3 de septiembre de 1970

Miles de niños sin aulas. Miles de niños sin estudiar y decenas de flamantes aulas vacías. El oropel conque se envuelven las autoridades escolares ha caído por tierra al ponerse al descubierto las fallas, que van desde la negligencia y el burocratismo, hasta la falta de previsión de los funcionarios, de las dependencias encargadas, supuestamente, de atender los problemas educativos.

Esto afecta a más de 3,500 niños que no podrán comenzar los estudios por culpa de esas autoridades, en las que debemos incluir también al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Mil cien niños inscritos en la Miguel Hidalgo fueron regresados a sus casas hasta saber dónde se les impartirán clases. En la colonia Texas, 540 menores no pueden entrar a las aulas porque ese mismo organismo no ha terminado los trabajos de reconstrucción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por comenzar obras en la pista. Es posible que a más tardar en el curso de la próxima semana se inicien los trabajos de mejoramiento y ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto local. Los trabajos topográficos se encuentran terminados y sólo falta verificar algunas medidas de lo que será la terminal aérea. Se intervendrá con dependencias como la Comisión del Río Fuerte, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias que ofrecieron su colaboración para el acondicionamiento de la pista.

Israel insiste en el retiro de misiles. Jerusalén. Fuentes políticas indicaron que Israel insistirá en el retiro de los misiles soviéticos, presuntamente acercados por los egipcios al Canal de Suez, antes de iniciar conversaciones serias de paz para el Medio Oriente. Las fuentes agregaron que dicha posición habría sido adoptada durante la reunión extraordinaria celebrada la víspera por el gabinete, a fin de planificar la estrategia israelí en las conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas.

Fiesta para Héctor Hampl. En casa de don Nicanor Villarreal y su esposa, Otilia Ibarra de Villarreal, se ofreció una fiesta de marcado ambiente juvenil, con motivo de su aniversario de edad. Héctor se mostró entusiasmado por la grata sorpresa que en fecha tan especial le tenía reservada su guapa novia, Celinda Villarreal, quien se encargó de atender a sus invitados, obsequiándolos con bocadillos y bebidas, así como una deliciosa cena. La reunión, con animado baile, se prolongó por varias horas.

3 de septiembre de 1995

Emplazan a Renato Vega. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado emplazó al gobernador del estado, para que en un término de 10 días otorgue el 50 % de aumento salarial y la jubilación a los 25 años al varón, entre 33 puntos más, de lo contrario se llegará a la huelga. De no lograr una negociación con el ejecutivo estatal, en el término legalmente contemplado, solicitarán apoyo a nivel nacional con la Federación de Trabajadores e internacional con países como Cuba, Perú, Paraguay, Argentina y Brasil, de ser necesario.

Compromisos con la ley. México, D.F. El entrampamiento de las investigaciones sobre los asesinatos de Colosio, el cardenal Posadas, Ruiz Massieu, la evasión que hacen de la ley poderosos capos del narcotráfico y el anuncio de que ya en Chihuahua la PGR será representada por militares que dejarán las filas del Ejército, se conjugan para generar un ambiente de preocupación. Por ello, el procurador Antonio Lozano Gracia, para generar tranquilidad, afirmó que no hay intenciones de militarizar la PGR.

Carro-bomba en Argelia. Argel. Por lo menos cuatro personas murieron y 80 resultaron heridas al estallar un camión dinamitado cerca de una estación de policía. Ningún grupo se adjudicó la responsabilidad de inmediato, el incidente parece enmarcarse en la reciente oleada de atentados dinamiteros desatada por insurgentes musulmanes. Entretanto, un empleado italiano de una fábrica murió asesinado; por lo menos 85 extranjeros han sido asesinados por militantes en casi 4 años de insurgencia fundamentalista.