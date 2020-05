Miles de refugiados musulmanes llegan a Beirut gritando "queremos armas y no trigo"

HISTORIA EN EL DEBATE

27 de mayo de 1970

Anuncian entrega de 350 mil ha. La resolución presidencial sobre la tenencia de la tierra en el Valle de El Carrizo y el reparto agrario de 360 mil hectáreas de terrenos de riego, temporal y agostadero localizadas en Sinaloa, serán dadas a conocer por el ingeniero Norberto Aguirre, jefe de Asuntos Agrarios. En representación del presidente Díaz Ordaz, el ingeniero Aguirre dará a conocer los mandamientos en primera instancia ordenado por el gobernador del estado, licenciado Alfredo Valdés Montoya, en una superficie de 200 mil hectáreas.

Todo el rigor de la ley a traficantes. “Se aplicará todo el rigor de la Ley; pero se procurará no ser injusto en la aplicación de las penas”, expresó el agente del Ministerio Público, licenciado José Octavio Diéguez, al informar que por instrucciones de la PGR deberá actuarse con energía contra los narcotraficantes. El funcionario expresó que se hará un detenido estudio de cada caso de ese delito contra la salud para no caer en la injusticia; la ley caerá sobre quienes resulten responsables.

“Queremos armas, no trigo”: refugiados. Beirut. Miles de refugiados de las zonas fronterizas llegaron a Beirut y organizaron manifestaciones dando gritos de "queremos armas y no trigo", a raíz de las nuevas incursiones israelíes en el sur. Parte del comercio no abrió, el aeropuerto internacional estuvo cerrado y el parlamento convocó a una sesión de emergencia, a fin de discutir los principales problemas: las defensas meridionales frente a Israel y el éxodo de la población fronteriza.

La policía informó que se habían registrados actos aislados de violencia, entre ellos ataques contra automóviles y agresiones a taxistas que se habían negado a obedecer la orden de huelga. Los residente de las zonas fronterizas huyeron por miles en dirección al norte.

El imán Moussa El-Sadr, jefe espiritual de los 800 mil musulmanes del sur, previno públicamente que los refugiados se instalarán en las casas y departamentos desocupados, a menos que se les proporcionen viviendas en el plazo de una semana.

También declaró ante las 10 mil personas que se concentraron frente a su residencia, que si no se les atiende, los refugiados utilizarán las carreteras de Beirut, el aeropuerto y los muelles; finalmente, exhortó al gobierno a fortificar las aldeas próximas a los lindes con Israel.

Las manifestaciones son en respuesta a la disposición del gobierno de enviar subsistencias de trigo a la zona del sur, blanco de la recientes incursiones israelíes.

La huelga paralizó prácticamente la vida económica, hasta el punto de que no se podía encontrar pan en Beirut. Los comerciantes dijeron que el paro fue efectivo en el 98% de la capital, ocurriendo lo mismo en otras ciudades.

Sofía Loren filmará “Anna Karenina”. La actriz Sofía Loren encarnará el personaje de Anna Karenina, lo cual constituye la ambición de su vida por ser un personaje con toda la gama de los sentimientos humanos, llevándose a cabo un proyecto de coproducción italo-soviético, anunció su esposo, Carlo Ponti. La pareja ofreció una conferencia de prensa en esta capital con motivo del estreno en la Unión Soviética de “Los Girasoles”, filme realizado por Italia y Rusia, con las señora Loren de protagonista.

27 de mayo de 1995

Plantón frente a bancos. Constituidos en plantón permanente frente a las instalaciones de conocida institución bancaria desde antier, miembros del movimiento El Barzón del Río Fuerte señalaron la creación de un fideicomiso como una solución de raíz al grave problema de las carteras vencidas, que hoy podrían llegar a unos 90 mil millones de pesos a nivel nacional. La directiva de El Barzón sostuvo que el 60% de los bancos aún desconocen los programas que se han establecido para resolver la crítica situación financiera de la nación.

Ajustan tarifas eléctricas. México. A partir del próximo 1 de junio entrará en vigor un factor de ajuste mensual acumulativo de 1.00797 a la tarifa de energía eléctrica denominada 1E, que se aplicará a todos los servicios que destinan la energía para uso exclusivamente doméstico, cualquiera que sea la carga conectada individualmente a cada residencia. La Secretaría de Hacienda autorizó la reestructuración de las tarifas en localidades donde la temperatura sea de 32 grados como mínimo, durante dos meses.

OTAN bombardea a serbios. Pale. Aviones de la OTAN atacaron un conjunto de polvorines cerca del cuartel general serbio, en represalia por los ataques serbios contra las zonas protegidas por la ONU, que dejaron un total de 76 muertos. Un hospital y una escuela cercanos fueron alcanzados en el ataque aéreo de la OTAN y habría cierto número de víctimas. Los serbios continuaron su campaña y amenazaron con dar muerte a tres observadores de la ONU que mantienen cautivos, si continuaban los bombardeos.