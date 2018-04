Militancia de saliva, el riesgo para AMLO en Sinaloa

La posibilidad de que los líderes de Morena en Sinaloa se hayan puesto a realizar «al cuarto para las 12» un trabajo que requiere meses de completa dedicación se vuelve más presente que nunca, a un día de que Andrés Manuel López Obrador lleve a cabo su primera gira al estado ya como candidato oficial a la Presidencia de la República.Nos referimos al nombramiento y —ojo— capacitación de los representantes de ese partido en todas y cada una de las casillas que se instalarán el 1 de julio para que los ciudadanos emitan su voto.La gira de mañana a Mazatlán por parte de AMLO contempla como principal evento interno la toma de protesta a los integrantes de la estructura de la defensa del voto; el externo será la concentración multitudinaria en la unidad deportiva Flores Magón. Sin embargo, analicemos:El Dr. Rubén Rocha Moya, quien encabeza la fórmula de Morena al Senado de la República (con la MC Imelda Castro como segunda fórmula) reconoció que esa estructura no está completa. Luego, con un optimismo inverosímil que obedece más a guardar las formas política que a reconocer la realidad, aseguró que cumplirán con la meta.Tanto Rocha como Castro saben perfectamente de qué lado masca la iguana, andan en estas lides desde hace muchísimos años. Él fue diputado local en los años 80 y candidato a gobernador en los 90. Ella también fue diputada, ha sido candidata a senadora y a presidenta municipal; Imelda, por otra parte, dedicó toda su juventud a la organización de estructuras en el PRD. Oficio en materia de procesos electorales, pues, lo tienen.Ambos ostentan además un perfil envidiable que les permitiría ser extraordinarios senadores, pero al partido que los postula le falla la parte principal, embrionaria diríamos, donde un candidato puede perder toda posibilidad de triunfo: la vigilancia directa del voto en el momento en que es depositado.Muchas victorias se han perdido a causa de representantes de casilla insuficientes o mal capacitados. Un caso reciente es el del PAN en Coahuila. En Sinaloa existe un ejemplo que le sigue doliendo al PRI: Irma Tirado ganó la elección en su anterior postulación para diputada federal en 2012, pero perdió el triunfo en la mesa, a causa de los numerosos errores cometidos por los representantes de su partido en las casillas. Era entonces un PRI alicaído, todavía con la carga de su derrota en 2010, pero un viejo lobo de mar como es el Profr. Eduardo Garrido Achoy se cansó de decirles, aconsejarles, urgirles en todos los tonos a los dirigentes partidistas de la época que atendieran esa falla antes del día de los comicios.Quizá, en Sinaloa, Morena tenga también a un sabio en estos menesteres que les haya alertado sobre lo mismo, pero igual lo han ignorado.La estructura que levantará la mano mañana ante AMLO será un parapeto, simulación pura. El «pejismo» sinaloense no está trabajando, ni en su organización interna ni a nivel de tierra. Viven atenidos a la fuerza de su máximo líder como puntero en todas las encuestas y hacen campaña de saliva, puro bla, bla, bla, y pegar de gritos en las redes sociales, que hoy como nunca (desde los mentados algoritmos) no son sino una burbuja que nos aleja de la realidad (vaya esto con especial dedicatoria a aquellos que se ostentan como «la voz del pueblo» porque tienen muchos likes).Ahora bien, si en el sur el trabajo de base deja qué desear, en el norte del estado es una verdadera catástrofe. De allí que mañana AMLO reúna a los municipios sureños en un solo punto, que es Mazatlán. En cambio, en su siguiente gira al estado la semana próxima, dedicará dos días completos (18 y 19) a recorrer los principales municipios norteños: Ahome, Salvador Alvarado y Guasave. En cada uno se contempla mitin, toma de protesta a la estructura de defensa del voto y, júrelo, una regañada a los líderes marca llorarás. Merecida, desde luego.Por lo que vemos, a los morenistas sinaloenses no les gusta trabajar, con razón se la pasan todo el día en el Facebook.