Militantes de Morena se quedarán con las ganas de ser candidatos

‘Fast track’ y vámonos. Al estilo de esta Legislatura, fue aprobada en la sesión ordinaria de ayer el dictamen de la iniciativa enviada por el Ejecutivo del estado para crear el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates), que salió en tiempo récord, en solo 14 días, después de haber sido presentada por el secretario de Administración y Finanzas. Los legisladores votaron este documento a pesar de no haber tenido tiempo ni siquiera de hojearlo, debido a que se los entregaron minutos antes de leerlo y someterlo a votación. Esto es considerado como un regalo de Navidad adelantado al gobernador, con lo que esperan recibir de su parte su aprobación para reelegirse o buscar otro cargo de elección. Todavía están a tiempo de escribir su carta a Santa Claus y pedirle una candidatura porque han cumplido todas las sugerencias que les han dado desde el tercer piso de Palacio de Gobierno.

Hasta la cocina. Todo hace suponer que lo que quiere Melchor Angulo Castro, director general del Conalep en Sinaloa, es que no lo hagan «chiquito» en la carrera por la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Y si de relaciones se trata, dicen que él está dando muestras de que las tiene. Una muestra de ello es que se metió literalmente hasta la cocina de la diputada federal Martha Tamayo, quien le abrió las puertas de su casa y le cocinó un platillo especial, según se muestra en un video que empezó a circular antier en la noche, pese a que se asegura que el encuentro fue en días pasados. Esto quiere decir que Angulo Castro está dosificando sus cartas de apoyo, como también la del diputado federal Enrique Jackson Ramírez. La mayoría de las opiniones es que el director general del Conalep no dejó pasar la comida para plantearle lo suyo a Tamayo, quien tiene cierta influencia en el cúpula nacional del PRI.

Quedarán volando. Militantes de Morena que buscaban participar como candidatos en algún puesto público en las próximas elecciones se quedarán con las ganas, esto porque el partido va a tener coalición con el PT y Encuentro Social, y las posiciones serán repartidas. Por ello, el 50 por ciento de las candidaturas será para Morena; y el resto para los otros dos partidos políticos. El dirigente de Morena en Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, alienta a los militantes a continuar en el partido, a pesar de que no sean elegidos para participar en las próximas elecciones. De su parte, dice que estará en espera de lo que decida su partido, aunque es sabido que al también conocido como Químico Benítez le late competir por la presidencia municipal.

Tiene apoyo. Ayer, frente al gobernador Quirino Ordaz Coppel, la alcaldesa de Guasave, Diana Armenta Armenta, rindió su informe de labores donde destacó una inversión pública superior a los 610 millones de pesos. Si bien el que representa es un municipio con muchos rezagos, hay que reconocer que se ha visto mucho más la mano del gobierno estatal si se compara con el anterior sexenio. La mandataria municipal no puede quejarse de lo que este año le tocó hacer, aunque los asuntos financieros siguen dando mucho de qué hablar. Si no, pregúntente a los representantes de los sindicatos de trabajadores del Ayuntamiento y de la Jumapag, donde han estado haciendo presión para que se cumplan pagos de prestaciones pendientes y aguinaldos en el caso de la paramunicipal. Si las cosas mejoran con un posible rescate financiero, Diana no cesará en su intención de buscar reelegirse, pues al fin de cuentas parece que encarrilada ya está.

¿Cumpliría? Ojalá el diputado Evelio Plata ya haya otorgado el dinero que había prometido a Bomberos del municipio de Angostura, pues ahora vaya que les está haciendo falta porque hasta tuvieron que detener la colecta donde la ciudadanía no aporta su granito de arena. Esperemos que hasta haya puesto más de lo que había prometido porque con el tiempo que tiene desde que se comprometió ya tendría que dar con intereses.