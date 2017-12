¿Militarización en tiempos de cólera?

A los que se preocupan por México y no solo por el poder, chambas y dinero. A los mexicanos honestos, hartos de tanta mentira.

En recuerdo de todos los muertos inermes, inocentes o no, porque no hay pena de muerte en México.

Al perseguido, valiente e inteligente doctor Mireles de Michoacán.

A Alejandro Madrazo, investigador del Cide.

La propia ONU está en contra de la aberrante militarización que acaba de votar nuestro agachado Congreso.

No, no se trata de hacer justicia a los mexicanos y de cuidarlos después de acribillarlos y al país en sí. No se trata de permitirnos vivir en paz, ni de intentar reparar en lo posible la terrible matadera que no se detiene desde el genocidio de Calderón, que impuso George W. Bush a Calderón como “Iniciativa Mérida” y que dizque detendría Peña Nieto. Se trata de justificarla institucionalmente.

No hay que dejarse engañar por “la supuesta seguridad militar”. Resido en Acapulco desde el año 2 000 y empezó a militarizarse muy pronto en el nuevo siglo. Transitar por la Costera y ver desde hace años vehículos repletos de soldados, casi desmayados en sus calurosos uniformes bajo sus cascos, es una especie de paisaje o decoración móvil en la zona turística , que los que vivimos aquí evitamos hasta mirar. Los asesinatos de la gente humilde e inerme no disminuyeron. Sabemos que los pobres soldados solo están como telón de fondo.

Han seguido aumentado los asesinatos de gente a cuenta de La Maña que heredó Acapulco del gobierno municipal priista y nunca disminuyó. Es más poderosa que el Ejército ¿o cómplice del gobierno? Los asesinatos misóginos de jovencitas que no cumplen con “la cuota” y venden yerbas en el suelo de un mercado público -o sea controlable- no se han detenido. Tampoco el asesinato de una la mujer vendiendo jugos en Costa Azul , no importa que sea frente a una casota del gobierno que la compró para “atención a víctimas”. O el crimen en el boulevard Lázaro Cárdenas en la Cruces, de otra mujer en el suelo que vendía ropa, con su nieta en brazos, y que le dio la cuota a uno y le dijo al siguiente que le pidió lo mismo que ya no tenía. Pocas veces se ven patrullas lejos de la Costera y el turismo de fin de semana que viene y va los fines de semana, llega protegido en sus autobuses que invaden el puerto se estacionan donde les da la gana. No necesitan soldados.

Pero también en las playas, al borde de hoteles conocidos, matan. Marco , joven de 23 años, ya con dos hijos, murió de un balazo en la cabeza una mañana . Había sido jardinero de mi casa . Llegó al parecer un tipo “bien vestido y enjoyado” y repartió la muerte entre varios jóvenes que se encontraban ahí. Y el asesino se fue sin ninguna prisa. Nadie sabe, nadie supo. Los soldados no estaban . Por otra parte la presencia militar no ha evitado que tenga que emigrar mucha gente. Cuando ya no puede, se va de Acapulco. Y trabaja en otro lado. Un testimonio como éste se lo puede dar cualquiera.

¿FORMAL MILITARIZACIÓN EN AÑO ELECTRORAL?

Es obvio que huele mal y que tiene que ver con el control político de las elecciones de 2018 .

Echar una lápida de concreto sobre las fosas de cadáveres es en realidad la militarización institucional, diga lo que diga el prianista Cordero, vergonzoso presidente del Senado, que sea dicho de paso se apoderó de la salinera más grande del mundo, “Guerrero Negro”, con la bendición o participación del secretario de Economía que es el que está tratando lo del TLCAN, ni más ni menos.

Mucho daño se hizo a México en los últimos años de “neoliberalismo” o quizás simplemente de “nuevo orden mundial” , en que prácticamente nos vendieron el país, desde Pemex hasta la citada salinera de Guerrero Negro, BCS, la más grande del mundo, a los japoneses.

La guerra de Felipe Calderón se califica de “genocidio” por la enorme cantidad de despiadadas muertes sin ton ni son y sin JUICIO alguno y ni siquiera identificación pues la mayoría fueron matanzas “anónimas” que llegaron a contabilizarse por el Inegi, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como 121 683 muertos. Quieren bañar el horror de “oficialidad patriótica” y no lo fue. Lo quew hacen colgarle el muertito a las Fuerzas Armadas bajo un falso letrero de “salvadores”. Calderón literalmente abrió la Caja de Pandora como nos indican documentos extranjeros y las propias cifras del Inegi.

Y ni siquiera fue premiado por su gesto final con el puesto que buscaba al darle al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares de nuestras reservas. Es la 34ª vez que lo señalo, pero no ha merecido ni una respuesta oficial ni del público. A ver si alguien en FACE se da por enterado que “la más gringa de todas las francesas”, Mme Lagarde, por cierto recientemente declarada culpable en su país original, de negligencia en un caso que originó un importante desvío de dinero público cuando era ministra de Economía de Francia, así haya sido exenta de pena.

“En el gobierno de Calderón comenzarían a evidenciarse las desapariciones forzadas, las torturas y los innumerables asesinatos de civiles que no tenían nada que ver con bandas delictivas, cometidos por la Policía, el Ejército y la Marina. “En cifras oficiales se habla de un poco más de 121 mil muertes relacionadas con el “narcotráfico. Una muerte cada media hora y doce desaparecidos al día. Se habla de 4 mil 112 feminicidios y de112 periodistas asesinados”.

¿Cuándo se inicia el juicio de Lesa Humanidad contra Felipe Calderón?



LOS NEFASTOS PRIANISTAS

Ya nos pudimos percatar de quien es quien en política y los que tenemos más rato en estos menesteres estábamos en lo cierto al pensar que Salinas no cumpliría lo que prometió cuando dijo que gobernaría 18 años. Está cumpliendo muchos más en perfecto orden y con gran éxito y la “mensada elegante” no cree que haya manipulado al pobre México desde 1988 a la fecha.

Recordatorio para la Historia: Salinas gobernó :

1.- Los seis primeros, 1988-1994, en la Presidencia que le robó descaradamente a Cuauhtemoc Cárdenas.

2.- Los siguientes, 1994-2000, establecido el PRIAN con su cuate de siempre Fernández de Cevallos, La Ardilla de Los Pinos. Le robó la Presidencia a Luis Donaldo Colosio cuya buena fe quedó demostrada con su muerte.

3.- Los ya prianistas años de 2000-2006, en que Salinas y su jefe, Bush, el viejo director de la CIA, le dieron oportunidad a Vicente Fox, Mr. Coca-Cola, flanqueado por la presidenta, Marta Sahagún & hijos Bribiesca, de enriquecerse a placer en Pemex y otras propiedades mexicanas entonces, tras “sacar” al PRI de Los Pinos y a Cuba de la amistad de México, gracias a Jorge Castañeda, hoy más serio columnista -¿o en que se quedó?- después de haber sido “Canciller de “toda la enchilada”.

4.- El sexenio 2006-2112, cuando México se convirtió en el cementerio del mundo por órdenes esta vez de Bush hijo, ese mismo que creó el precioso mundo global de hoy, sin olvidar a Papi diez años antes quien con la ayuda de la ONU, destrozó a Iraq y como decíamos el otro sábado, convirtiendo a México en el matón de USA.

5.- Y en funciones aún Peña Nieto, 2012-2018, que “ha volvido” a meter la pata en Europa.

¿ CÓMO DETENER LA MILITARIZACIÓN SI YA LA VOTARON AL VAPOR, literalmente de la noche a la mañana, en el Congreso de méxico con más docilidad que en la actual Venezuela a la que tanto critican?

Ah, pero no les bastaron muchos meses para elegir a un verdadero FISCAL ANTICORRUPCIÓN.

Este país será un barco en picada ciudadana y democrática , bajo las derechas unidas amafiadas por dos flancos y montadas sobre la militarización , por la sencilla y evidente razón de detener a Morena.

De acuerdo, AMLO es la única solución, pero, tan adelantado en las encuestas como también lo estuvo en otras elecciones, tiene que tener más cuidado que nunca en lo que hace, en lo que dice, pero sobvre todo en a quién escoge (continuará).