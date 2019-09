Millonaria inversión a Bomberos y PC

Histórico. El gobernador Quirino Ordaz y la señora Rosy Fuentes de Ordaz entregaron ayer equipo y maquinaria por 25 millones 700 mil pesos a Bomberos y Protección Civil, “para ayudar a salvar vidas en estos tiempos de apremio en que las tormentas y las inundaciones han azotado a Sinaloa y flagelado a los sinaloenses.

El equipo entregado a los patronatos y corporaciones de Bomberos de Los Mochis, Mazatlán, Culiacán y Guasave incluye cuatro máquinas de combate rápido de incendios y cuatro pipas, y a Protección Civil le entregaron camionetas cuatrimotos y vehículos para reforzar la vigilancia y el apoyo a la población.

En lo que a bomberos corresponde, es la primera vez que reciben motobombas nuevas y el gobernador dice que se pretende con esta apoyo decidido poner el ejemplo al nivel nacional, ya que apoyan a una corporación compuesta por héroes anónimos que a diario salen a ayudar a la gente, en esta temporada de lluvias e inundaciones.

Francisco Vega, el director estatal de Protección Civil, explica que los vehículos que sea entregaron son totalmente armados en México y que vienen a resolver las necesidades más apremiantes.

No descarta que después se pueda apoyar a los municipios que en esta ocasión no recibieron equipo. Con mejores herramientas, Bomberos se compromete a trabajar mejor en el combate de incendios, rescate de personas accidentadas en beneficio de toda la sociedad.



Popurrí. A diario trabajan, no como los directivos de otros partidos, que parece que están dormidos. Ernesto García Cota y su hijo Ernesto García Jr. hacen talacha constante visitando las comunidades rurales, las colonias populares, llevando apoyo en consultas médicas, lentes, despensas, artículos escolares, deportivos y odontológicos, a las familias necesitadas.

Precisamente ayer se reportaron desde El Alto, Higuera de Zaragoza, y antier desde Infonavit Macapule. Conjuntan una fuerza política de gente que milita en el PAN, en el PRI y en Morena, no hacen distinción de partidos ni colores a la hora de ayudar y esto les puede redituar bastante apoyo popular rumbo al 2021.

Que cerca del 70 por ciento de la infraestructura hidroagrícola que se dañó durante las inundaciones del año pasado aún se encuentra sin reparar en su totalidad, dice el dirigente nacional de los usuarios de riego, Quintín Suárez, pero además las constructoras que obtuvieron los contratos para repararla no están cumpliendo y esto provoca problemas a la agricultura regional.

Toda una oleada de protestas se levanta en Sinaloa contra la reducción de los apoyos al campo, llamando a los diputados a que modifiquen la propuesta que les envía el gobierno federal, pero más aún la capital del país está que arde en protestas porque se incorpora la evasión fiscal y las facturas fantasma a los delitos graves que ameritan cárcel preventiva. Las organizaciones empresariales y la oposición empujan fuerte para tumbarla.