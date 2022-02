“Mingo” Vázquez fue sorprendido en un encuentro con una candidata a sindica de Ahome

audima

Reconciliación. Las elecciones para la designación de síndicos en Ahome se llevarán a cabo hoy en un ambiente que se calentó en la recta final por la disputa feroz de unos y otros. Incluso, las acusaciones se cruzaron, unas como meras intrigas, golpes bajos y otras documentadas que se formalizaron ante la Comisión de Gobernación del cabildo ahomense. En este contexto, uno de los candidatos optó por “tirar la toalla”. Se trata de Carlos Echeverría, que renunció formalmente a participar en la sindicatura de Higuera de Zaragoza bajo el argumento de haber salido contagiado de coronavirus. Esto es irrebatible como excusa, pero algunos hicieron notar que no le veían sentido de que renunciara un día antes de las elecciones porque no era necesario que se presentara a las urnas ni nada por el estilo. Solo restaba que la gente votara. Sin lugar a dudas, esto terminó de abrirle el camino a Ramón Urías, considerado como el candidato que trae el respaldo de Morena en alianza con los líderes del sector cenecista-priista.

Aceitadita. Lo mismo pasa con los otros candidatos con este mismo perfil. Con solo decir que aparecen como los número uno en las boletas. Ese es el caso de Sandra Leyva, en El Carrizo; Karina Valdez, en San Miguel; Rosario Armenta, en El Guayabo; Santiago García, en la Villa de Ahome; María de Jesús Castro, en la Central, y Herminio Balderrama, en Topolobampo. Desde un principio estos fueron calificados como los candidatos a vencer, percepción que no desapareció durante la campaña. Y es que la estructura de poder está alineada a su favor en las sindicaturas. Se sabe que esta quedó “aceitadita” desde el viernes en la que se realizaron reuniones para “amarrar y evitar una sorpresa”.

Intromisión. No fueron los únicos porque hubo actores políticos que les juegan las contras. Dicen que el director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez, no paró su “padrinazgo” a algunos candidatos cuando está pro-hibido que funcionarios intervinieran en el plebiscito. Incluso, la reunión que tuvo con el alcalde Gerardo Vargas Landeros dio pauta para que muchos consideraran que ya no iba a meter las manos. Un día después, lo agarraron en el “tira y tira” en un encuentro con Selene Valdez, candidata en El Guayabo. Por esta intromisión lo denunciaron ante la Comisión de Gobernación, cuyo presidente Antonio Menéndez le hizo un extrañamiento. También se dice que apoya a Isidro Alcaraz, en El Carrizo, lo mismo que la directora de la Prepa UAS de El Carrizo, Jael Vázquez, sobre quien pesan señalamientos que usó a personal de la institución en proselitismo. Lo peor es que “El Chilo” no logró prender al grado de que algunos consderan que ni siquiera le va a ganar a Georgina Lozano. Hoy se sabrá si los otros candidatos del funcionario estatal en las otras sindicaturas le resultaron o no, entre ellos Ulises Pinzón, en Topo, quien tiene a una corriente amplia en su contra por oponerse a la planta de fertilizantes.

Hipocresia política. Al margen del resultado del plebiscito, “Mingo” Vázquez parece que quedó contra las cuerdas. Si la reunión con el alcalde muchos la digirieron de que “ya se había dado y llegado a acuerdos”, ahora que sale a relucir que siguió con el encuentro con los candidatos a síndicos queda más mal porque la percepción es que no cumple con los pactos.

Doble plaza. El alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, anda de boca en boca. Ahora no hablan muy bien de él porque dicen que metió a su sobrina Yendi Alejandra Ruiz López como asesora especial con un sueldo de más de 23 mil pesos al mes, pero resulta que también es trabajadora sindicalizada en Recaudación de Rentas. Y tanto que hablan de austeridad y otras cosas.