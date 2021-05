Se la dan de importantes. Creyendo que ya la hicieron, la candidata de Morena-PAS a la diputación federal Ana Ayala Leyva y el del PRI-PAN-PRD Agustín Peña Rivas no acudieron al pánel que organizó la Asociación Mexica-na de Mujeres Empresarias de Los Mochis y en la que sí estuvieron Carlos Díaz de León, de Fuerza por México; Brenda Látigo, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Orduño, de Redes Sociales Progresistas, y Criselda Sánchez, de Encuentro Solidario. No extrañan esas poses evasivas de Ayala Leyva, alfil del alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, pero sí de Peña Rivas, que dejó pasar la oportunidad de convencer a las mujeres empresarias.

Algunos dicen que tuvieron miedo de quedar en ridículo en conocimiento, pero son más lo que dicen que Ayala Leyva y Peña Rivas no acudieron por estrategia, para no exponerse porque creen que ya tienen el triunfo asegurado. Así que le sigan, pues.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tiran pa’l monte. Otro que está por el mismo estilo es el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo “Mingo” Vázquez. No quiere confrontarse con los otros candidatos en los encuentros que realizan las organizaciones de la sociedad civil porque le entró el “candil” de sus asesores de que no es necesario. Dicen que se va a remitir solo a los del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Solo faltaba que tampoco fuera.

Leer más: Asesinan a alto funcionario siciliano

El promotor deportivo está cayendo en la trampa de la soberbia propia y de su equipo que están seguros de que van adelante y que van a ganar así como van. Es cierto que el líder sindical electricista tiene simpatías en sectores de la sociedad, pero algunos están observando mensajes y decisiones que ya los ponen a pensar. No ven lógico que si cree y le hacen creer que va adelante se eche para atrás. Bueno, pero esa es su apuesta que se va a reflejar el 6 de junio.

Lo determinante. Muchos consideran que “Mingo” Vázquez no tiene el triunfo en sus manos pese a que es un fenómeno electoral. Y es que tiene algunos déficit, sobre todo de recursos. Y no va solo a la elección sino que se va a enfrentar a dos maquinarias electorales fuertes, con recursos, estructuras y con experiencia en la “mapachada”.

Por esto, nadie da por descontado a Gerardo Vargas Landeros, de Morena-PAS, y Marco Antonio Osuna, del PRI-PAN-PRD, que van a todas. Tampoco a Miguel Ángel Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano. Pero es más fuerte la percepción que la elección se va a terciar en Mingo, Vargas y Osuna. Sin embargo, si hay abstencionismo que desde ahorita se vaya dando a la idea Mingo Vázquez y su gente que no van a despachar en Palacio Municipal en los próximos tres años. El abstencionismo solo le favorece a Vargas y a Osuna por la capacidad de sus estructuras de acarrear, de una u otra manera, el voto.

No dio. La que prometía que daba para más, Angelina Valenzuela, candidata de Fuerza por México a la alcaldía de Ahome, parece que no agarró vuelo. Incluso, algunos que la apoyaban mejor abandonaron el barco. Dicen que la mayoría se fueron con el morenista-pasista Vargas Landeros y otros con el priista-panista-perredista Osuna Moreno. Uno de estos fue Ulises Pinzón, el activista de Aquí No, que se plegó a Osuna. Parece que este le tiró la toalla a Fuerza por México porque hay gente de este partido que está a favor de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

Leer más: ¡Metro, corrupción y la guerra que viene!

Inconveniente. El alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman dio señales de que va a empezar con su activismo en favor del candidato de Morena-PAS a gobernador Rubén Rocha Moya. Sus bufones le están dando juego por instrucciones de él. Sin embargo, flaco favor le hace a Rocha Moya su apoyo. Por el contrario, le hace daño.