Reconciliación. El director de Turismo del gobierno estatal en la zona norte, Domingo “Mingo” Vázquez, parece que hizo las paces con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Y es que se reunió con este, a lo que se había rehusado tras su derrota en las elecciones pasadas en la que el promotor deportivo fue candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo. Se supo de esto por Vargas Landeros. Excelente reencuentro con mi ahijado político, dijo en un breve mensaje por las redes sociales. Y es que ya se habían visto y saludado, pero fríamente. Esto fue en la visita que realizó a la ciudad la secretaria de Turismo, María del Rosario Torres, tras que “Mingo” Vázquez fuera nombrado director de Turismo en la zona norte. Ahí no hubo señales de reencuentro, a lo que ahora hace alusión Vargas Landeros que publicó una foto con “Mingo” Vázquez que refleja la vuelta a la página.

Contexto. El reencuentro se da en el marco de las versiones de que Domingo “Mingo” Vázquez apoya a algunos candidatos a síndicos contrarios a los que muchos identifican con Vargas Landeros. Es decir, el director de Turismo en la zona norte de Sinaloa quiere medir fuerzas, pero algunos señalan que tras la reunión con Vargas Landeros se va a replegar. Dicen que Vázquez es novato en las lides políticas, pero desde el momento en que aceptó ser funcionario estatal sabe su nuevo rol. Además, algunos señalan que ya se dio cuenta que Isidro Alcaraz, en El Carrizo; Isaías Zavala, en la Central; Horacio Álvarez, en San Miguel, entre otros, no levantaron como para ganar el plebiscito. Estos quedaron colgados de la brocha en la recta final de la campaña para síndicos, cuya elección se llevará a cabo el domingo.

La caída. Tras la inauguración del Banco del Bienestar en El Carrizo corrió la versión de que Arturo Velázquez Benítez fue destituido como coordinador de la Secretaría de Bienestar en Ahome. Y es que algunos preguntaron por él en ese evento en el que estuvo Juan Pimentel Valdez, coordinador de Atención a Zonas Indígenas de la Delegación de Programas Federales de Desarrollo en Sinaloa, y salió a relucir que ya no está en la dependencia. Era cuestión de tiempo para esto tras la salida de Jaime Montes Salas como coordinador de los Programas Federales de Desarrollo en Sinaloa.

Opacidad. Tenía que llegar Medardo Huízar como secretario de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva para que empiece una época oscura en la organización. Creyén-dose dueño de la liga determinó que los periodistas ya no van a estar en las reuniones de los delegados de la organización y que solo van a entrar después de concluida. Y lo van hacer los que cubren la fuente. Nadie más. ¿Qué esconde? ¿Dónde está la transparencia? Con este caso, dicen, se comprueba que mangonea al presidente de la liga, Hervey Valdez. La liga tiene años y más años y nunca se había dado esto.

Cumplieron. Los líderes de los productores del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández y Leonel Machado, ya cumplieron con las medidas cautelares que se le fijaron y aceptaron en el caso que se les abrió judicialmente por el bloqueo de la carretera Internacional. Ya cumplieron el año de hacer el servicio que le indicaron en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya están libres pues. La pregunta es si volverán a encabezar manifestaciones de los productores que lleve al bloqueo de la rúa federal. Hernández asegura que sí encabezará la lucha de los productores, pero no precisó si al grado de llegar a bloquear la rúa federal. Algunos dicen que ya no porque sería reincidente y ya no tendrían consideración de él.