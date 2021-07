Mingo Vázquez sin materia para impugnar elección de alcalde en Ahome, tras dimisión de Osuna

Rechazo. Con el reconocimiento público del triunfo del morenista Gerardo Vargas Landeros y desistimiento de la impugnación del resultado de la elección para alcalde de Ahome, el excandidato del PRI-PAN-PRD Marco Antonio Osuna Moreno defraudó a muchos que lo apoyaron y que votaron por él. Por eso, no tienen compasión en realizarle severas críticas. Incluso, hasta le aplican el dicho popular de que cae más luego un hablador que un cojo. Así, su credibilidad quedó reducida a nada pese al galimatías que hizo para justificar su decisión. No engaña a nadie y la percepción que queda entre los ahomenses es que con su decisión lo que busca es provecho personal. La líder del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, es una de las que lo considera así. Dicen que Ariel Aguilar, dirigente del PAN, está en esa misma línea. Es más, refuerza el posicionamiento de la corriente que fue un error llevarlo como su candidato. Ya algunos panistas y perredistas lo desautorizan a que hable por ellos porque no tiene su apoyo. Unos dicen que la expresión política que Osuna Morena dice representar solo es para apantallar incautos. Así es que le llueve sobre mojado.

El daño. Los que salen más dañados en imagen con la decisión de Osuna Moreno son los priistas, el PRI. No le importó llevárselos de corbata. Hace días, los líderes del tricolor se vieron envueltos en una disputa interna porque los dirigentes estatales no aprobaron la impugnación de las elecciones hecha por el excandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum; por Osuna Moreno y Dulce María Ruiz, excandidata a la diputación local por el Distrito 04, pero la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno los avaló, los apoyó. Las presiones fueron fuertes a tal nivel que la presidenta estatal Cinthia Valenzuela se echó para atrás y planteó al líder en Ahome, César Gerardo, apoyar la impugnación. Y así les pagó Osuna Moreno, que para muchos resultó un mal candidato y ahora peor excandidato.

Colgado de la brocha. El desistimiento de Osuna Moreno no solo dejó colgados de la brocha al PRI-PAN-PRD, sino también al excandidato del Partido del Trabajo Domingo Mingo Vázquez. Lo que pasa que al retirar la impugnación, que es la demanda principal, lo demás queda desechado en automático. Mingo Vázquez aparece en el juicio como tercero interesado, lo que retirada la demanda principal ya no tiene vela en ese entierro. Es decir, legalmente Vargas Landeros no tiene ya ningún impedimento para tomar protesta como alcalde. En realidad, Vargas Landeros no tenía necesidad de doblar a Osuna Moreno ni andar rogándole a Mingo Vázquez para que reconozca su triunfo porque es claro que la queja no tiene sustento. Sin embargo, el alcalde electo juega a la política con un costo mayor de descrédito para sus oponentes por su claudicación después de mucho aspaviento.

Indignación. Los productores del Módulo de Riego número 1 del Valle del Carrizo están indignados con el tesorero Juan Romero por usar agua para regar su parcela en el Chávez Talamantes. Ya hay peticiones de su destitución. Y la mira parece que la están subiendo porque resulta que el presidente del módulo, Sergio Reyes, está siendo tapadera del tesorero. Defiende lo indefendible. Con el caso salen a relucir los privilegios de los que gozan los líderes de los módulos.

Para atrás. Dicen que Felipe Juárez se va a quedar con las ganas de regresar a la dirección del Instituto Municipal de Deporte en Ahome para terminar con unos asuntos pendientes. El alcalde Guillermo Billy Chapman ya le dio para atrás. Todo indica que Fernando “El Cochulito” Montiel termina el trienio en ese cargo.

