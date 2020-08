“Mingo” Vázquez suena para la candidatura

El que está contemplado por casi todos los partidos para la candidatura a la alcaldía es el líder electricista “Mingo” Vázquez

Caso abierto. Dicen que contrario a lo que se piensa, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no puede cantar victoria tras sacar adelante el acuerdo de modificar el contrato para favorecer a OP Ecología en su intención de entrar a dar el servicio de recolección de basura en lugar de PASA, que no lo hacen porque no tienen la Manifestación de Impacto Ambiental para construir el relleno sanitario. Su argumento de que no lo hacen porque el alcalde no se los permite es infantil. El caso no está cerrado porque PASA lo va a combatir legalmente, al margen de que también lo haga la síndica procuradora Angelina Valenzuela o algún otro regidor que se opuso a esa maniobra. O sea, hay pleito para rato, pero por lo pronto Chapman paga el costo político porque para muchos hubo acuerdo en lo oscurito para salvar el negocio de los empresarios de OP Ecología César Augusto Guevara Germán y Jorge Eduardo Germán Cruz.



Reivindicación. Lo que sea de cada quien, Fernando Arce, regidor del Partido Sinaloense en Ahome, se sacó la espina. En la pasada sesión de Cabildo argumentó y votó en contra de aprobar la modificación del contrato para favorecer a OP Ecología al ampliarle un año el plazo para que cumpla con la Manifestación de Impacto Ambiental para construir el relleno sanitario. La operación la dirigió el alcalde Chapman. Prácticamente Arce se reinvindicó porque había quedado lastimado cuando votó junto con el oficialismo por un aumento salarial. Aunque sus argumentos fueron limitados porque de todos modos le daba oportunidad a Chapman y sus aliados a regresar en una posterior sesión para ver el punto de nuevo, el regidor pasista planteaba ganar tiempo. Al final, su voto en contra lo revivió, y a la síndica Angelina Valenzuela y los morenistas Ramón López Félix y Gerardo Amado Álvarez los catapultó con una mejor imagen.



Eso nomás faltaba. El que de plano se está volando la barda es el regidor del Partido del Trabajo en Ahome Raymundo Simons. Como si estuviera realizando un trabajo decoroso, de contrapeso de los abusos y de los arreglos sospechosos, Simons salió con que quiere ser diputado local. Él personalmente les habla a las personas para que voten a su favor en una de las tantas encuestas en la que él aparece como uno de los prospectos. Ya que lo escuchan y le cuelgan, se ríen de él. Es de los que votan por consigna y no precisamente para que se hagan bien las cosas.



La quiere. El que también ya se abrió de capa para la candidatura a la alcaldía de Morena es nada menos y nada más que Lucio Antonio Tarín. Son legítimas sus aspiraciones, pero es el que está huérfano de un “padrino” interno para que lo saquen adelante. Por ejemplo, la síndica procuradora Angelina Valenzuela tiene a Alejandro Encinas, subsecretario federal de Gobernación; la diputada local Cecilia Covarrubias a Ignacio Mier, diputado federal; Antonio Menéndez a René Bejarano, mejor conocido como el señor de las ligas, en tanto Emilio Ibarra a Narro Céspedes. O sea, la tiene difícil Tarín.



El abanico. El problema para todos los aspirantes a la alcaldía por Morena es que se habla que la posición de la candidatura va a ser para el Partido del Trabajo. Se le va a respetar en la alianza que está en construcción Morena-PT y Verde Ecologista. Y según se dice la propuesta del PT es el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Es más, trascendió que este va como candidato a la alcaldía del PT con o sin alianza. Eso ya tiene el visto bueno del comisionado de ese partido, Leobardo Alcántara, y el líder nacional, Alberto Anaya. Así las cosas, si alguien es codiciado para la candidatura a la alcaldía de Ahome en el 2021 es “Mingo” Vázquez, quien está contemplado en casi todos los partidos políticos. Por algo ha de ser.