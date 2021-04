'Mingo' Vázquez, uno de los 'tiburones de la política'

Fenómeno incipiente. Previo a la definición de candidatos de los partidos, Domingo “Mingo” Vázquez estaba bien posicionado. Salía en el cuarto lugar frente a “unos tiburones de la política”, pero una vez ya como candidato, el promotor deportivo le dio la voltereta a la tendencia del voto para la alcaldía de Ahome. Dígase lo que se diga, va punteando. Según la encuesta de EL DEBATE, el candidato del PT tiene 19.58 puntos contra 15.42 del candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros, mismos puntos que tiene Miguel Ángel Camacho, de Movimiento Ciudadano. Abajo está el candidato del PRI-PAN-PRD, Marco Antonio Osuna, con 10 puntos. Los otros no pintan. Algunos aseguran que lo de Mingo Vázquez, promotor deportivo, es un fenómeno en ciernes que en el transcurso de los días se sabrá si crece, se sostiene o no. Lo más probable es que sí porque la opinión sobre él es buena en comparación con los otros candidatos. Sin embargo, para el día de la votación eso cuenta, pero el factor importante es la maquinaria electoral que los respalda. Algunos que observan el proceso señalan que si Mingo Vázquez tiene o logra una estructura, de aquí a la elección puede dar la sorpresa.

Leer más: Sí Zaldívar amplía su mandato, AMLO también podría hacerlo: PAN

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La decisión. Muchos aseguran que el crecimiento de Mingo Vázquez es porque Morena y el PRI no designaron a los mejores candidatos. El resultado ya se está viendo con la tendencia del voto. Por una razón u otra, la elección de Vargas Landeros provocó desencanto entre el morenismo y en algunos sectores de la sociedad ahomense. El candidato morenista ha logrado cooptar a disidentes internos, pero no le ha favorecido en la aceptación ciudadana. Algunos observan que en la hora de la elección lo que incide mucho en el resultado es la estructura, el dinero y “las mañas”. Dicen que a esto se atiene Vargas Landeros, que trae estructura propia más la del PAS, que acompaña a Morena, y la del alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, que es la del Ayuntamiento. Por esto está en la pelea.

Descobijado. Lo mismo pasa con Osuna, que es respaldado por la estructura del PRI, PAN y PRD. Son los de la experiencia electoral con “trampas” o no, pero tienen capacidad de movilización el día de la elección. Pero se dice que si algún actor político interno se declara de brazos caídos o se va para apoyar otro proyecto, Osuna Moreno está out. Si los números desmejoró el ánimo de quienes lo apoyan, una desbandada sería el acabose, según la opinión de algunos. Lo que sí queda claro es que la intención del voto que trae en Ahome el candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum, por ser de esta tierra, no arropa a Osuna. Por lo mismo que dicen: no era el indicado. Sin embargo, muchos sostienen que está en la pelea por lo de la estructura y lo que sabe hacer en el día bueno.

Posicionado. Muchos están sorprendidos por los números que trae Camacho, que empata en el segundo lugar a Vargas Landeros en la intención del voto. No creían que arrancara con buenos números, pero se lo atribuyen a que ya ha jugado dos veces para la alcaldía, las mismas que perdió, pero ya ganó la de la diputación local por el PAN. Incluso, su posicionamiento actual se lo adjudican a que anda muy movido por la ciudad en la primera etapa de la campaña. Dicen que luego va para la zona rural. Quienes no daban un cacahuate por Camacho en esta elección, ya se rascaron la cabeza.

Leer más: Dejen de llorar y pónganse a trabajar: responde Ricardo Salinas Pliego en Twitter

Reclamo. Muchos fortenses le exigieron a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, que en lugar de pedir disculpas por la falta de agua, que mejor pague el servicio de la luz para que la CFE no se las corte. Además, su justificación no se la pasan porque está claro que los recursos de la comuna los destinó para sus privilegios y el de los suyos.