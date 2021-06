Mingo Vázquez y Miguel Ángel Camacho cerrarán campaña mañana en paralelo

La causa. Un golpe anímico sufrieron los priistas-panistas-perredistas de Ahome al conocer la encuesta de EL DEBATE publicada ayer en el que su candidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum sale abajo en el municipio por 22 puntos del candidato de Morena-PAS Rubén Rocha Moya. Algunos ahomenses se sorprendieron no tanto porque Rocha Moya cruzara la línea ascendente, lo que era posible por la tendencia que había mostrado, sino por la diferencia. Algunos observan que por los números se ve que Zamora Gastélum perdió adeptos, lo mismo que el candidato de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix, que se desplomó no solo en Ahome sino en los otros municipios más importantes de Sinaloa. La emigración parece que la cachó Rocha, así como una parte de los indecisos que se definieron por él. Ayer no fueron pocos los que sacaron cuentas de que los ataques de Zamora Gastélum y Torres Félix a Rocha Moya no les funcionaron, sino que se les revirtió pese a que muchos de los señalamientos tienen sustentos. Lo que pasa es que todo hace indicar que Zamora Gastélum tuvo el bajón por la contraofensiva que le armaron, sobre todo por los apoyos financieros que le dio a su suegro y sus cuñadas. Ese, dicen, fue su punto de quiebre.

Leer más: Afirma López-Gatell que todo el personal educativo de México ya fue vacunado

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para adelante. Pese a las preferencias adversas, algunos priistas-panistas-perredistas de Ahome no se “achicopalan”. Están echados para adelante porque ven en la calle el apoyo de los ahomenses hacia Zamora Gastélum y hacen la observación que en los otros municipios este ha sumado. Es decir, tienen otro panorama, lo que los ánima para ver la verdadera encuesta el próximo domingo. Dicen que una prueba de que están vivos es la concentración multitudinaria que realizaron como cierre de campaña en la ciudad. De hecho, ayer el presidente del PRI en Ahome, César Gerardo, convocó a una conferencia de prensa conjunta con Zamora Gastélum y Marco Antonio Osuna Moreno, candidato a alcalde. Estos dieron la mejor cara. Y siguieron con el guión de criticar a los gobiernos de Morena-PT, como el de aquí de Ahome con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman. “Son un desastre”, los calificó Zamora Gastélum. El caso es que todo depende de cómo funcione la estructura el día de las votaciones.

Cierre. El que estará cerrando campaña mañana en la ciudad es el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Sergio Torres Félix. Viene a darle el apoyo al candidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho y los otros candidatos a diputados. Estarán a las 17:00 horas en la Plazuela 27 de Septiembre en la que se adelanta que van a cerrar con el mismo discurso fuerte, duro, contra sus adversarios de las dos alianzas que califican de “tóxicas”.

En el centro. Otro que mañana también cerrará campaña es Domingo Mingo Vázquez, candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome. Este acto será a las 17:30 horas, en paralelo al de Camacho. El promotor deportivo lo hará en pleno centro: Obregón y Zaragoza. Dicen que ese lugar lo escogieron para que les dé margen de que sea vea un cierre espectacular sea el contingente que sea el que asista. De lo que se trata es de administrar la ventaja que trae en las preferencias electorales.

Leer más: Desecha INE tres quejas de Morena contra spots del PAN y PRD POR “presunta calumnia”

Rechazo. Al que le dieron para atrás fue a José Borunda, excoordinador de Morena en Ahome, en su intentona de ser candidato de Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Ahome. Los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa rechazaron la solicitud de la dirigencia de ese partido de ser el sustituto de Miguel Ángel Carrillo que renunció para irse con Gerardo Vargas, candidato de Morena. Carrillo renunció un día después de que se venció el plazo legal para sustituciones por renuncia.