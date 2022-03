audima

Llego a la fiesta.

Busco a Miranda, mi amiga: la de sonrisa brillante, la que es querida por todos.

Veo a Miranda aproximarse. Me saluda.

Pasó la tarde arreglándose para su novio: Andrés.

- ¿Y si no le gusta?, ¿y si le parece muy corto ?, ¿es mucho maquillaje?, ¿es poco maquillaje? ¿si no me dice que luzco linda? -me cuestiona hasta que se queda sin respiración.

Apenas son las diez de la noche y mi amiga ya baila, creo que está un poco ebria: no deja de gritar “Livin’ la vida loca”.

Yo me quedo sentada tarareando una típica canción de reguetón. Miranda se acerca solo para darme una cerveza. La acepto. Antes de volver donde su novio, se acerca a mi oído y dice: -No me dijo que me veía bonita.

Ella se aleja. Yo sigo: una cerveza tras otra.

Mi vista comienza a nublarse, me dan ganas de bailar y de llorar por mi difunto perro.

Tras una chica rubia, veo a Andrés tratando de tocar a Miranda. Ella se niega, a él le cambia la expresión de neutral a molesto. Intento levantarme para ir en rescate de mi amiga, pero cuando quiero hacerlo el lugar me da vueltas.

El celular vibra: es mi mamá. ¡SON LAS TRES DE LA MAÑANA! Mi madre dijo que regresara a la una-

Camino entre las personas. Todo es confuso: la música me aturde. Y me pierdo en el ritmo.

¡Miranda!, ¿cuánto tiempo habrá pasado?

Salgo del lugar. A lo lejos veo a mi amiga; grita, la desesperación invade su rostro. Corro hacia ella, alguien la sube a la fuerza a un carro; es su novio. Ella se resiste, nadie a su alrededor la ayuda,

Corro lo más rápido que puedo. El camino parece alejarse.

Alguien la toma del cabello desde adentro y el auto arranca. Lo veo encogerse en la distancia, hasta que se convierte en polvo.

Pido ayuda a gritos: nadie responde.

Vomito. Tiemblo. Estoy aterrada.

Llamo a mi mamá.

Vamos a la casa de Miranda y le explicamos todo a su madre. Se queda en pausa, sin habla, sin gesto. Solo se levanta y llama al padre ausente, pero millonario de Miranda. Dice que tiene contactos, duran todo lo que queda de madrugada/mañana buscándola.

Rezo por mi amiga con la esperanza de verla otra vez: veinte años, alegre, divertida, soñadora, estudiante de psicología, brillante.

Siempre para los demás.

Era hermana.

El teléfono suena…

Está muerta.

Dejaron su cuerpo en un terreno a las orillas de la ciudad. Intentó escapar; sus manos están llenas de vidrios, su cuerpo cubierto de moretes, hay heridas en su rostro.

La golpearon tanto que es difícil reconocer su cara.

Había logrado huir. No la dejaron vivir. Su espalda está en dos. La destrozaron.

Guerrera. Valiente. Ya no estás, ardera siempre.

Ruina total. Irremediable. No lo merecías. Lo sabias.

Tú querías ser libre; sin ataduras, sin miedos, sin esclavitud.

Arrebataron tu ser en una noche en la que soñabas ser amada por él.