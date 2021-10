Miroslava, reclusa por amor a sus hijos

Las mujeres que se encuentran recluidas en los llamados Centros de Readaptación Social (Cereso) del sistema de impartición de justicia nacional mexicano, son mujeres a las que se les considera como delincuentes o criminales, pues se les presume responsables de una o más faltas, ya sea por acción u omisión.

Los delitos imputados a las mujeres mexicanas se han incrementado y han cambiado. La mayor parte de las que se encuentran actualmente reclusas en México, lo están por delitos contra la salud. Le siguen los delitos de robo, secuestro y extorsión.

Aquí, la historia de Miroslava.

“Lo recuerdo muy bien cuando Juan me dijo ‘no va a pasar nada, es por el bien de nuestra familia, solo haremos esto una vez’.”

Fue a partir de ese momento que empezó el calvario para Miroslava madre de dos hijos. Su pareja le propuso llevar un vehículo y trasladar una maleta, para entregarla a una familia en la frontera y a cambio recibiría una fuerte cantidad de dinero.

Miroslava, temerosa de ser partícipe de esa acción, le decía a Juan insistentemente que no lo hicieran, porque algo podría salir mal. Ella temía lo peor. Por lo que Juan la amenazó diciendo que si no lo ayudaba, se llevaría a uno de sus hijos y jamás lo volvería a ver.

El gran amor de madre y el miedo a que le arrebataran a uno de sus hijos la doblegó y aceptó ser cómplice de su pareja.

Tras iniciada la ruta de operación, en el último punto de revisión antes del ingreso a la frontera a Estados Unidos, los detuvieron y les encontraron la maleta donde trasladaban unos paquetes, al parecer con droga. Y ahí mismo, ambos fueron remitidos y entregados a las autoridades para su investigación.

Hoy, Miroslava está alojada en un penal donde asiste a talleres de costura, pláticas y conferencias motivacionales, actividades culturales. Recibe un trato no digno, que violenta sus derechos humanos. Hasta la fecha no ha sido condenada por el delito que “según” ella cometió.

Como un ejemplo de esta historia, cito a Elena Azaola, en su trabajo titulado, Víctimas no visibles del sistema penal (Inmujeres, 2006), recaba múltiples testimonios que hacen ver que las mujeres que se encuentran en establecimientos penitenciarios de México tienen expectativas pobres sobre el trato que deben recibir como personas que han cometido un delito. Hechos como haberse mantenido incomunicadas, no haber recibido alimentos durante días o no haber sido informadas sobre sus derechos era considerado por ellas como “un buen trato”. Frases como “a mí me trataron bien, solo me dieron unas bofetadas” o “me fue bien, solo me insultaron” eran parte de los procedimientos normalizados como un elemento incorporado en el estigma. Algunas de ellas no conocieron ni fueron escuchadas por un juez; algunas otras fueron ignoradas por los abogados de oficio (Azaola, 2002).