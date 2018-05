Mis diálogos con López Obrador en Tercer Grado (II)

Traigo pegado un recuerdo en forma de canción. Florestán.



Hoy le presento la segunda parte de mis diálogos con Andrés Manuel López Obrador en la edición de Tercer Grado, el jueves pasado en Televisa.



El candidato presidencial de Morena, al referirse al combate a la inseguridad, que calificó de fallido y que ha centrado la suya en el confuso tema de la amnistía, decía:



-A diferencia de lo que han hecho en esta estrategia fallida, esta va a comenzar por atender las causas.



-Pero todos han dicho eso, Andrés Manuel–intervine



-No –reviró- pero no me compares, con todo respeto. No somos iguales.



-Déjame plantear. No estoy diciendo que son iguales. Estoy diciendo que hay una coincidencia en todos los diagnósticos de combate a la inseguridad y que además es exacto.



-No –interrumpió.



-Permíteme.



-No, perdóname, pero no -volvió a interrumpir.



-Permíteme decirlo, ¿no? -insistí



-Sí, pero no es generalizar -siguió.



-A ver, estoy diciendo que hay un común denominador en el análisis de todos los diagnósticos sobre cómo combatir la inseguridad que es: atender a los jóvenes, hablan de las causas sí, la pobreza, la desigualdad, la misma corrupción, pero eso no es a corto, es a largo plazo. El tema es cómo atiendes el problema de la inseguridad mientras resuelven las causas de fondo. ¿Si me explico?



-Yo nada más insisto, Joaquín, de que ese no es el diagnóstico.



-Es lo que tú has dicho.



-No. De los que han gobernado, no.



-Bueno, de los candidatos.



-Tampoco. Sí, sí, sí. Hablando en plata, ellos tienen una fascinación por el uso de la fuerza, eso ha quedado demostrado.



-¿Los candidatos?



Y así siguió.



AMLO: De los candidatos, una fascinación. Ahora que estuvimos en el debate, es una cuestión de revisión, todos hablando de la modernización de la policía.



JLD: Que es necesaria. ¿Vas a hacer la Guardia Nacional?



AMLO: Sí.



JLD: ¿O sea, van a desaparecer Ejército y Marina? ¿O cómo va ser?



AMLO: No. Hay una gran dispersión, una desorganización. El Ejército hace lo que le corresponde, la Marina hace lo propio, la Policía Federal, es un desastre. Todos los días a las 6:00 de la mañana voy a recibir el reporte, el parte de la Policía, eso no lo han hecho. O sea, este asunto se delega y es tan importante que lo tienen que asumir.



JLD: Calderón lo asumió personalmente, Calderón se asumió como secretario...



AMLO: No, no, no –interrumpió.



JLD: Permíteme decirlo, él era el jefe del Gabinete de Seguridad.



AMLO: Sí, pero no hacia estas reuniones diarias.



JLD: No, a las 6, no.



AMLO: No había coordinación y no se integraron todas las corporaciones.



JLD: Al contrario, había un enfrentamiento. –dije pero me ignoró



En ese momento intervino el doctor Leopoldo Gómez, director y conductor de Tercer Grado para anunciar que íbamos a un corte comercial, pero López Obrador le pidió tiempo



AMLO: Es para ofrecerle disculpas a Joaquín porque alcé la voz.



JLD: Gracias –le dije. Una vez me tendiste tu mano franca y sincera…



AMLO: Sí.



JLD: La mía sigue tendida.



Mañana la tercera y última parte de mis diálogos con López Obrador en Tercer Grado.



Nos vemos, pues, mañana aquí, pero en privado.