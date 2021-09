Mis lentes dentro de un cadáver.

Hola, espero que estes bien, hoy te contare una anécdota que me paso en el anfiteatro de mi universidad.

Te platico, el anfiteatro es la parte especifica en donde los estudiantes de medicina llevamos las prácticas de la materia de anatomía humana y disección, si pensaste el lugar donde estas los cuerpos, afirmativamente es ahí, me encontraba en una práctica, estábamos viendo el corazón humano, cuando me asome para ver el pecho (tórax), el cual estaba abierto para ver los órganos por dentro, de pronto siento que algo se movía, parpadeo y veo mis lentes dentro del cuerpo, junto a los pulmones del cuerpo, mientras que el instructor me miraba, los compañeros de clase se reían y yo solo disimule y con los guantes saque los lentes y tuve que lavarlos, aún conservo los lentes, aunque cada vez que los veo me acuerdo de esa anécdota.

Muchas veces cometemos errores, que nos da pena y nos traen recuerdos agridulces, la idea es recordar reírte y continuar, muchas veces quedaran como buenas anécdotas.

Los errores se cometen, pero agradece por esos errores que no tienen consecuencias, y ten cuidado porque hay errores de los cuales no te puedes recuperar, así que disfruta de la vida, pero siempre con prevención. No bajes la guardia, recuerda que estamos aun en una pandemia, nos vemos la siguiente semana.