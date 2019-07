Misa y recepción en honor a linda damita

Convertida en una princesita de cuento de hadas: linda, jovial, con permanente y dulce sonrisa dibujada en su rostro y con su corazón inundado de los más hermosos sueños, arribó de manera espectacular a sus quince años Beatriz Eugenia, la más pequeña de la dinastía de los Espinosa Ruiz, quien fue transportada a un mundo de ensueño con los mil detalles que hicieron diferente el festejo con el que los Espinosa celebraron el acontecimiento y quienes como siempre hicieron honor a su inveterada costumbre de celebrar por todo lo alto los felices sucesos de la vida familiar…

Con anticipación invitaron a familiares y amigos para que acompañaran a la quinceañera tanto en la misa de acción de gracias como en la recepción…

La misa en la que Beatriz Eugenia participó para dar gracias al Altísimo por sus bendiciones, tuvo como escenario perfecto el templo de Nuestra Señora de Fátima que se convirtió en una alegoría primaveral muy acorde a la juvenil presencia de la quinceañera…

Música sacra inundó el ambiente en los momentos culminantes del misterio y las voces del coro se escucharon entonando arias y el Ave María como ofrenda la Virgen por sus abundantes bendiciones…

La ceremonia fue presidida por los doctores Guillermo Espinosa Góngora y Beatriz Selene Ruiz Méndez y por Jorge Reyes Espínosa y Gabriela de Reyes, padres y padrinos de la quinceañera, respectivamente…

Recuerdos...

Casi al finalizar la ceremonia, Samanta y Cristina, hermanas de la celebrante, obsequiaron a los invitados separadores pirograbados de la marca Artesabio, impresa la frase: “El éxito también tiene una espina que se llama disciplina”…

En su residencia tuvo lugar el festejo al que asistieron las familias Solano Peña, Flores Chávez, Ibarra Flores, Figueroa Ruiz, López León, Ramos Martínez, Delgado Ruiz, Quintero López, Meza Ayala, entre otras…

Hoy jueves la familia realizará viaje a Manzanillo para disfrutar de una semana de merecido descanso…

Registramos la visita del doctor Ignacio Ruelas Ahumada y su esposa, Christal Vega de Ruelas, quienes llegaron de Tijuana para disfrutar de un par de semanas visitando a los suyos...

Con la pareja viajaron sus hijos Alfonso, Alonso y Christal, siendo huéspedes de sus abuelos, Adolfo y Anita Ahumada de Ruelas…

Reflexión: No condenes a los que sobresalen en la política o en la administración pública… Ni pienses que en su lugar lo harías mejor… Porque hasta que no ponemos a prueba nuestras fuerzas, no estamos seguros de lo que seríamos capaces… Tal vez harías cosas peores si ocuparas su lugar… Trata de disculpar porque desconocemos las situaciones en que están los que, en sus hombros, llevan el peso de la responsabilidad pública…

