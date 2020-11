Mitos y realidades del presupuesto

Mientras los 10 gobernadores de la denominada alianza federalista amenazan con salirse del pacto fiscal, en caso que no les den más dinero y militantes de Antorcha Campesina se instalan en protesta en el Zócalo de la Ciudad de México y afuera de palacio municipal en Culiacán, en la lucha por el presupuesto federal que aún anoche se discutía en la Cámara de Diputados, el diputado federal Iván Ayala Bobadilla aclara que no se les está quitando ni un centavo a los estados, que se les está dando lo que les corresponde y que deben rendir cuentas de cómo gastan el dinero.

Al campo lo vamos a defender con todo, esto no acaba todavía. Desaparece la financiera porque ahora es diferente, pero sí habrá créditos para la agricultura y la ganadería. También hay dinero para las vacunas de covid, ya se dio un anticipo; pero la oposición y los que perdieron privilegios repiten falsedades, intentando que se hagan realidad, dice. Hacen mucho ruido.

Hay crisis económica, pero no financiera, y aun con la pandemia el presupuesto federal será de 6.3 billones de pesos, pero hay que considerar que el 80 por ciento de este se va a gasto ya etiquetado, entre ellos 750 mil millones al pago de los intereses de la deuda, también están el Fobaproa y las pensiones, lo que se les da a los estados y demás. Solo queda el 20 por ciento para obras y demás gastos. Esa deuda la contrajeron ellos, el PRI y el PAN, y ahora reclaman.

A los gobernadores se les está dando lo que les corresponde por ley, para darles más se tendría que cambiar la ley y ellos lo saben, pero quieren hacer ruido electoral. No quieren darse cuenta que hay pandemia y menos ingresos, pero no son austeros, andan derrochando mucho en imagen y no transparentan sus gastos. Deben 70 mil millones de pesos al gobierno federal que no han comprobado.

Asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es insensible, se le están destinando más recursos al sector salud, y en cambio los panistas están haciendo propuestas que no son factibles, como “la pensión universal”. ¿Por qué no la pusieron cuando eran gobierno que tenían muchos ingresos adicionales del petróleo? Ahora se paró la economía un tiempo, bajó el precio del petróleo; sin embargo, las finanzas se mantienen, sin recurrir a deuda, y el peso se está apreciando.

Ayala Bobadilla explica que envió una carta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para los apoyos de seguro catastrófico a la agricultura, y espera que se resuelva favorablemente, Los diputados analizaban anoche más de mil reservas al presupuesto, se previa que trabajarían toda la noche o que harían un receso y que si les va bien concluirán hoy por la tarde. Mientras aquí el líder cenecista Faustino Hernández declara que el gobierno federal le tiene odio a la agricultura y a la ganadería.



