Mitote carnavalero. Anoche se eligieron los primeros reyes del Carnaval. La niña Dania Zataráin y Roberto Tirado serán la próxima reina infantil y el rey de la alegría, respectivamente. Se espera que con esto el director del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, Óscar Blancarte, regrese a sus actividades normales. Y es que el funcionario tuvo que ausentarse de sus labores luego de que publicara una fotografía socializando con la madre de una de las candidatas a la corona de la reina infantil. Al funcionario le empezaron a cuestionar su imparcialidad y tuvo que ausentarse de sus deberes en lo que se definía el concurso. Así es el mitote carnavalero en Mazatlán.

Conflicto resuelto. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, anunció ayer que será el sábado 16 de febrero cuando el presidente de la República llegue a Mazatlán para presidir la entrega de apoyos a los adultos mayores integrados al programa de 68 y Más. El evento se llevará a cabo en el estadio Teodoro Mariscal, y el dato pronto levantó suspicacias. Esto porque no hace más de dos meses, el Ayuntamiento había clausurado ese recinto cuando la Jumapam le descubrió más de una toma clandestina de agua potable, lo que generó un corto, pero intenso conflicto con la empresa Espectáculos Costa del Pacífico.

Incumplidos. Parece el cuento de nunca acabar, pero el Gobierno del Estado ha vuelto a incumplir con los pagos del adeudo que tiene con el Figlosnte 53, que asciende a 230 millones de pesos. Hay que recordar que el SNTE 53 ha parado labores en un par de ocasiones como medida de presión para que le cubran el recurso pendiente; y en agosto se acordó un plan de pago, pero el acuerdo fue incumplido por el Ejecutivo estatal. De acuerdo con Fernando Sandoval, dirigente del SNTE 53, cuando realizaron el paro laboral les abonaron una parte de la deuda, pero luego dejaron de pagar los compromisos que se hicieron. Este ha sido el problema de esta administración estatal, que heredó muchos adeudos con organizaciones sindicales, y aunque han abonado, parece que nunca liquidarán.

Aumentos. Tal como lo habían anunciado entrando el año, los trámites estatales sufrieron un incremento del cuatro por ciento al inicio de este año con la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); así que si usted no aprovechó el mes de enero para pagar la calcomanía vehicular o canjear las placas de su automóvil, ahora pagará un poco más por ese trámite.

Acusado. En el Instituto Estatal de Ciencias Penales hay un serio conflicto interno, que ayer fue ventilado a la opinión pública. Trabajadores del Instituto denunciaron de manera anónima al director del lugar, Federico Guillermo Schacht Chávez, de abusos y malos tratos a trabajadores, maestros y cadetes del Inecipe. Ante estos casos, Luis Rosales Zagal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Independientes, hizo un exhorto al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que atienda este caso e investigue lo ocurrido en el Instituto porque no es posible que Schacht Chávez aplique un trato abusivo y déspota contra el personal. Lo grave es que no es la primera ocasión que ocurre una denuncia contra este servidor público, incluso ya se han presentado quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no se ha hecho algo en contra de él; aunque ahora no aguantan el mal trato que reciben.

Nuevo dirigente. Alejo Valenzuela López, exregidor de Culiacán, dejó al Partido Sinaloense y se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano, en donde rindió protesta como presidente del partido en el municipio. Valenzuela López estuvo en Acción Nacional, pero renunció para sumarse al PAS, que lo postuló como regidor por representación proporcional, cargo que ocupó por dos años; y luego fue candidato a diputado local por el distrito 14 por la coalición PAS-PAN-MC, pero los resultados no le favorecieron.