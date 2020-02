Mitote carnavalero. El puerto de Mazatlán ya vive en pleno el mitote carnavalero. Hay un entusiasmo entre los ciudadanos por acudir a las diferentes coronaciones, y para ello, han acudido masivamente al reparto de entradas gratuitas. El Ayuntamiento, al fin, ayer tomó medidas para evitar que los apretujones, los golpes, las desgreñadas y otras actitudes violentas suscitadas en las primeras dos entregas no se repitieran. Por el bien de los mazatlecos confiamos en que este tipo de acciones preventivas, como la instalación de más vallas y la coordinación puntual de la entrega se mantenga, pues está por iniciar el reparto en la zona rural. Hoy, la entrega de entradas gratuitas se realizará a partir de las 17:00 horas en la plazuela República. Desde las 21:00 horas de ayer ya había personas haciendo fila.

Ignorancia. La actual Legislatura estatal se ha caracterizado por el desconocimiento de los diputados locales de sus funciones y facultades, porque muchos de ellos consideran que por tener fuero, pueden meterse donde sea y hasta tener poder para interferir en entes autónomos. El caso más reciente ha sido la legisladora por Morena, Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quien propuso un punto de acuerdo para destituir a la directora de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Guadalupe Ibarra, el cual ni siquiera fue aprobado porque no contó con el respaldo de la mayoría de sus compañeros. Pero la diputada, muy envalentonada y sin asesoría que conozca de leyes, acudió a la UAIM para notificar por medio de un oficio a la directora sobre su destitución y que tenía pocos días para abandonar el cargo. Lo que desconoce la diputada es que ni el presidente de la República puede destituir a un rector de una universidad autónoma debido a que estas se rigen por su propio Consejo Universitario. Y todo esto es por afán desesperado de protagonismo de Zárate Valenzuela, que actúa sin acompañamiento de sus compañeros de bancada; y hasta su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, afirma que la legisladora no es autoridad legal del Poder Legislativo para ejecutar alguna notificación de punto de acuerdo, y lamentablemente no ha tenido clara su función. Hay que recordar que esta misma diputada, junto a Pedro Villegas Lobo, se entrometió en la elección del Suntuas Administrativos, entraron a las oficinas del sindicato para apoyar a un grupo, por lo cual se presentó una denuncia por juicio político por violaciones a la autonomía sindical, y no hubo sanción, pero ya necesitan ponerle un alto y enseñarle primero qué puede hacer y hasta dónde puede actuar. Son diputados, no todopoderosos.

Secuestro. El Partido de la Revolución Democrática advirtió que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intenta tomar el control del Instituto Nacional Electoral antes de que inicie el proceso electoral en septiembre de este año. Desde Palacio Nacional se ha empezado a presionar para que Lorenzo Córdova salga de la presidencia del INE, lo que representa un riesgo para el sistema democrático mexicano.

Sin ayuda. El dirigente estatal de PRI, Jesús Valdés Palazuelos, muy poco se ha caracterizado por hacer declaraciones en contra de algún morenista, pero ayer, al ser cuestionado sobre las aspiraciones de Tatiana Clouthier Carrillo por la gubernatura de Sinaloa, el priista respondió que tiene 23 años en la política, y nunca ha visto que Clouthier ayude a los sinaloenses, así que lo primero que debe hacer es venir a Sinaloa y comenzar a trabajar para beneficio de nuestro estado. ¿Así o más claro?

Crisis que se agrava. Cada semana que pasa, parece agravarse la crisis de la Junta de Agua Potable de Escuinapa. A finales del 2019 la CFE cortó el suministro de energía al acueducto por una deuda que aún hoy es de 4 millones de pesos. Ahora las cuentas de la paramunicipal están congeladas por un laudo interpuesto por un exfuncionario que demandó por despido injustificado. El caso es que la Junta no tiene dinero.