Mocorito es más que un Pueblo Mágico

Quien nomás se quedó echando porras fue el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, en el evento de siembra de los alevines. Se quedó alejado mirando y no se atrevió a entrar a la presa, aunque Flor Emilia Guerra, secretaria de Pesca y Acuicultura, lo invitaba a participar en la actividad, él se limitó a solo ver, y ni siquiera se preocupó incluirse en la siembra de los alevines para las fotos.

En total abandono dicen que están los agricultores de Mocorito, que desde que inició la administración tenían grandes expectativas de ser apoyados por el nuevo Gobierno, principalmente Paciano Mojardín, presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacahuate, desde hace algún tiempo se mostraba motivado por echar a andar la cacahuatera que está sin funcionar desde hace algunos años, sin embargo, han pasado varios meses de que Rubén Rocha Moya llegó a dirigir el Gobierno de Sinaloa y no se han visto avances en este tema, cuando en el municipio tenían la fe puesta en él. Mientras tanto, Alfonso “Güerito” Acedo recientemente informó que se encuentran desesperados por ser apoyados por la Secretaría de Economía, a la que recientemente le solicitaron apoyo, no obstante, siguen sin recibir respuesta, a pesar de lo que este sitio significa económicamente para el municipio.

A lo largo de la región del Évora se escuchan múltiples quejas por la gran cantidad de moscos que hay, un tema que la sociedad no deja pasar desapercibido, porque existe un gran riesgo de contraer dengue, mientras que se ha visto poca participación de la Jurisdicción Sanitaria III, que dirige Julio César López Ramos. Como ya es conocido, este departamento aclara que la mayor parte la debe de realizar la sociedad al mantener sus hogares limpios, sin espacios que funcionen como criaderos de mosquitos. Sin embargo, la plaga ya está y es necesario que la Jurisdicción actúe con prontitud, porque además que no se han visto campañas de fumigación, también se ha carecido de programas de descacharrización, por ende, la ciudadanía poco puede hacer si no cuenta con el apoyo de la Jurisdicción.

Mocorito es más que un Pueblo Mágico, es lo que dicen gran parte de los mocoritenses que de manera constante se quejan y dicen que las autoridades municipales se enfocan en presumir la cabecera municipal como un lugar mágico y perfecto, así como los proyectos que se gestionan van enfocados a solo esta área, mientras que las comunidades y sindicaturas se encuentran casi en el olvido, con múltiples necesidades por atender, y que no reciben la atención necesaria. Ya cansados de no ser escuchados, habitantes de la sindicatura de Pericos piden a las autoridades preocuparse por las obras de desarrollo contempladas para este año, por el bienestar de la sociedad, que espera recibir atención para con ello obtener mejor calidad de vida. Mientras tanto, las autoridades siguen preocupadas solo por pintar lo bonito de Mocorito.