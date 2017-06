Modelo decidirá antes de fin de año 9ª factoría aquí y en Zacatecas anfitrión de premios ambientales

* A la baja camiones y en TLCAN reto reglas de origen; ponen falta a Cuevas del IFT; azúcar esta semana y por definir; obreros difieren en mínimo y Carazo deja.

ESTE JUEVES MODELO que dirige Mauricio Leyva será el anfitrión en Zacatecas de una ceremonia en la que el gobierno federal entregará el Premio Nacional de Excelencia Ambiental.



La elección de esa plaza estuvo a cargo de los organizadores, o sea Semarnat de Rafael Pacchiano, y la Profepa comandada por Guillermo Haro.



Se van a premiar en esa categoría a más de 50 unidades industriales del país, de las cuales 4 son de la cervecera propiedad de AB InBev, en este caso Tuxtepec, Mazatlán, CDMX y Zacatecas.



Si bien esta última ya no es la más nueva puesto que tiene 20 años y Modelo recién inauguró su factoría en Yucatán, Zacatecas se mantiene como la más grande del orbe con una producción de 24 millones de hectolitros anuales, tres veces el consumo de cerveza de Canadá.



Lo curioso es que Modelo será galardonada justo en esa entidad en la que gobierno de Alejandro Tello intentó imponer este año un impuesto ecológico muy cuestionado.



Amén de Modelo, Peñoles de Alberto Bailleres, Frisco de Carlos Slim Helú, Goldcorp de David Garofalo y Cesantoni de Yaco Reimers Campos tuvieron que ampararse.



Todas han logrado fallos favorables. Modelo ya obtuvo la suspensión definitiva y queda por ver lo relativo al fondo.



Como recordará también hay una controversia constitucional que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya que se estima que ese gravamen transgredió las atribuciones federales.



Lo cierto es que si la problemática de las finanzas públicas de Zacatecas orilló a la implementación de ese impuesto, es de anticipar que la recaudación proyectada difícilmente llegará.



Modelo también tuvo que enfrentar hace unos días un bloqueo que empujaron José Narro Céspedes y Felipe Espino. Fue necesaria la participación de Segob de Miguel Ángel Osorio Chong. Al final sólo fueron unas horas y se abrió la posibilidad de mesas de trabajo con el pequeño grupo que participó.

Modelo y la industria cervecera han mantenido un desempeño muy favorable. En 2016 el rubro creció 8% y las exportaciones lo hicieron a doble dígito.



Con 205 millones de hectolitros México ya es el cuarto productor global de cerveza por encima de Alemania y el primer exportador.



Sin bajar la guardia aquí, Modelo también mantendrá a futuro una muy buena dinámica exportadora. Hoy de todo lo que se produce de cerveza en México, 25% es para exportación.



En este último terreno a Modelo le corresponde el 80% y Corona en particular que llega a 180 países es nodal. Aquí una de cada tres cervezas que se vende es de esa marca.



Como aquí le platiqué en su momento, la cervecera global comenzó desde el año pasado a trabajar en el proyecto de su 9ª planta, justo para dar respuesta a la dinámica que se tiene.



Le puedo adelantar que antes de fin de año se habrá definido dicha inversión, así como la ubicación exacta de esa nueva factoría.



Por lo pronto el jueves los reflectores otra vez en Zacatecas.

* * *

ESTE 2017 NO será el mejor año para los fabricantes de camiones, autobuses y tractocamiones. Tanto las exportaciones como el mercado interno terminarán en terrenos negativos. Para este último la Anpact que comanda Miguel Elizalde estima una caída del 9.3%. El gasolinazo, la devaluación y la incertidumbre relativa a la Norma 044, aún pendiente explican la baja. Sin embargo la principal preocupación está en el TLCAN. Como imaginará el rubro está muy cerca de Economía de Ildefonso Guajardo y del cuarto de junto comandado por Moisés Kalach. En su caso el reto es lograr trabajar como región con EU para que la zona gane terreno en la producción mundial que equivale a 3.8 millones de vehículos. La zona TLCAN cayó del 14% al 11%, mientras que Asia subió del 76% al 79%. Un riesgo está en elevar el porcentaje de reglas de origen ya de por si alto en 62.5%. Obvio no hay nada escrito.

* * *

Y AYER EN Los Pinos al celebrar el 4º aniversario de la reforma de las telecomunicaciones, los integrantes del IFT fueron de los invitados de lujo. Por ahí su presidente Gabriel Contreras y los comisionados, con excepción de dos. El tema no pasó inadvertido por Enrique Peña Nieto, quien felicitó a todos, pero sólo una de las sillas vacías se pudo justificar. Fue la de Arturo Robles Robalo que está de comisión. No así la de Adolfo Cuevas. Ni siquiera sus compañeros pudieron explicar su ausencia y el desaire al jefe del Ejecutivo.

* * *

AUNQUE PROPIOS Y extraños dan por un hecho que esta semana se rubricará el Acuerdo de Suspensión del azúcar, todavía ayer no había una fecha definida. El documento final deberá ser suscrito por Economía de Ildefonso Guajardo y su homólogo de EU Wilbur Ross. Los términos para bien o para mal ya fueron aceptados por la CNIAA que lleva Juan Cortina Gallardo.

* * *

Y EN TORNO al aumento extraordinario al salario mínimo, también en el sector obrero hay división. Mientras que la CROM está a favor de llegar a los 92.72 pesos diarios, CROC y CTM empujan para alcanzar 120 pesos, lo que se ve imposible. Por cierto esta semana José Luis Carazo dejaría la representación de este último organismo en Conasami y lo relevaría Claudia Esqueda.